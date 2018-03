Zukunft und Grenzen der E-Mobilität: Heute Experten-Diskussion in Ried

RIED. HTL Ried holt Fachleute aus verschiedenen Branchen zum Gespräch ins Innviertel.

Die Energiequelle der Zukunft für Fahrzeuge? Experten diskutieren darüber heute in Ried. Bild: APA/dpa/Roland Weihrauch

Hält der Trend zur Elektromobilität an? Wo sind die Grenzen? Gibt es genügend Strom? Wird Elektromobilität künftig auch in der Landwirtschaft und bei Nutzfahrzeugen eine entscheidende Rolle spielen? Welche Speichersysteme gibt es und wie muss die künftige Infrastruktur zum Tanken an der Steckdose aussehen?

Diesen und vielen weiteren Fragen zu diesem Thema geht heute Abend (Beginn 18 Uhr) eine Expertenrunde bei einer Podiumsdiskussion der HTL Ried im Rieder Techno-Z nach. "Grenzen(lose) E-Mobilität im peripheren Raum" lautet der Titel der Veranstaltung. Es diskutieren: Christoph Leitinger (Energie AG), Peter Pickel (John Deere), Gerhard Wimmer (Keba), Klaus Fischer (Kreisel Electric), Martin Forster (KTM) und Andreas Steindl (MAN); Moderation: Roman Kloibhofer (OÖNachrichten).

