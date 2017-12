Zigarettendiebe scheiterten an Automaten

AMPFLWANG/TAUFKIRCHEN. In Ampflwang sind am Christtag unbekannte Täter beim Versuch, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, gescheitert.

Die Täter versuchten in der Nacht auf 25. Dezember zwischen 2:19 Uhr bis 2:31 Uhr mit einem Akku-Winkelschleifer den bei einer Trafik angebrachten Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Sie schnitten eine Öffnung in die Vorderseite des Automaten und versuchten, die Verriegelung des Automaten zu öffnen.Dabei wurden sie von einem Pkw gestört und flohen vom Tatort. Unmittelbar darauf traf die bereits alarmierte Sektorstreife am Tatort ein. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Ergebnis.

In Taufkirchen an der Pram versuchte in der Nacht zum 24. Dezember 2017 ein ebenfalls unbekannter Täter mit einem Regenschirm über den Zigarettenausgabeschlitz an Zigarettenpackungen zu gelangen. Er scheiterte jedoch an der Sicherungsautomatik, 15 Packungen Zigaretten und die Technik an der Ausgabevorrichtung wurden beschädigt. Es entstand in beiden Fällen Sachschaden in unbekannter Höhe.

