"Woche der Wahrheit" für die SV Guntamatic Ried

RIED. Aufstiegskampf in der Sky Go Erste Liga geht ins Finale: Rieder Kicker können es noch aus eigener Kraft schaffen.

Frust nach der 1:3-Niederlage in Innsbruck bei den SV-Ried-Kickern Julian Wießmeier und Thomas Reifeltshammer Bild: Scharinger

Nach der 1:3-Niederlage beim Meister Wacker Innsbruck blickt man bei der SV Guntamatic Ried einer "Woche der Wahrheit" mit den drei noch verbleibenden Ligaspielen entgegen. Nur mit drei Siegen wäre der Wiederaufstieg in die Bundesliga fix. Am Freitag (20.30 Uhr) kommt es in der Keine Sorgen Arena zum Duell mit dem Tabellenzweiten Hartberg. Die Rieder haben zwei Punkte Rückstand auf die Steirer und liegen punktegleich mit Wiener Neustadt derzeit auf dem dritten Platz.

"Wir müssen den Rückschlag wegstecken und nach vorne schauen", sagte SVR-Trainer Thomas Weissenböck nach seiner ersten Niederlage seit seinem Amtsantritt. "Wir waren nach der Niederlage natürlich alle sehr enttäuscht. Wir haben aber grundsätzlich noch eine gute Ausgangslage und können den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen, sagt Torhüter Thomas Gebauer, der gegen Innsbruck keinen guten Tag erwischte.

"Es geht für den Verein um sehr viel", so Gebauer, der die aktuelle Situation aber nicht mit jener des Vorjahres vergleichen will. "In der Vorsaison hatten wir einen negativen Lauf und waren Letzter. Das ist jetzt anders. Wir glauben fest daran, dass wir die letzten drei Spiele für uns entscheiden können. Der Heimvorteil könnte für uns hoffentlich ein entscheidender Faktor werden." Clemens Walch und Christian Schilling sollten gegen Hartberg wieder zur Verfügung stehen.

Am Pfingstmontag, 21. Mai, spielen die Rieder auswärts in Wattens. In der letzten Runde empfängt die Weissenböck-Elf am Freitag, 25. Mai, Kapfenberg.

