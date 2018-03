Wo liegt die Zukunft der Elektromobilität? HTL Ried holt Experten zu Diskussion

Die HTL Ried bringt am 22. März Fachleute aus verschiedenen Bereichen der E-Mobilität zu einer Podiumsdiskussion ins Innviertel. Auch Vertreter von Kreisel Electric werden kommen.

RIED. Wo liegen die Grenzen der Elektromobilität? Elektrobetriebene Fahrzeuge werden nicht nur für Konsumenten immer interessanter und leistbar, auch die Fahrzeugindustrie stellt ihre Weichen in Richtung E-Mobilität. Die HTL Ried bringt dazu Vertreter aus verschiedenen Produktionsbereichen zu einer Podiumsdiskussion nach Ried. „Grenzen(los) e-Mobilität im peripheren Raum“ lautet der Titel der Veranstaltung, die am Donnerstag, 22. März (Beginn 18 Uhr), im Techno-Z in Ried über die Bühne gehen wird.

Dabei werden nicht nur Fragen zur Technologie von Elektro-Fahrzeugen diskutiert, auch die Frage der künftig notwendigen Energieversorgung wird erörtert, ebenso die Frage der Reichweite von Elektrofahrzeugen. Auch der Nutzfahrzeug-Bereich sowie der Agrarbereich werden in die Diskussion miteingebunden: Auch e-Traktor und e-LKW werden künftig neben e-Bike und e-Auto eine Rolle spielen. Gleichzeitig werden Fragen zu Tankstellen-Infrastruktur und Speichertechnologie erläutert.

Auch die Leichtbaukonstruktionen in Zusammenhang mit dem E-Antrieb sind ein Themenbereich. Dazu werden im Techno-Z Ried diskutieren: Christoph Leitinger, Energie AG Peter Pickel, John Deere Gerhard Wimmer, KEBA Klaus Fischer, Kreisel Electric Martin Forster, KTM Andreas Steindl, MAN Moderation: Roman Kloibhofer (OÖNachrichten) DIe HTL Ried hat bereits im Vorjahr mit einer Diskussion zum Thema „Industrie 4.0“ ein aktuelles Thema aufgegriffen, heuer widmet sich das Organisationsteam um Direktor Wolfgang Billinger, Karl Angleitner (Leiter Abendschule), Martin Anzengruber (Agrar- und Umwelttechnik), Kurt Dobrovnik (Fertigungstechnik, Leichtbau) und Bernd Wiesenberger (Administration) dem aktuellen Thema Elektromobilität. Auch die Rieder HTL mit ihren Schwerpunkten findet ein breites Spektrum an Betätigungsfeldern. „Ob die reine Elektromobilität tatsächlich als neue Basisinnovation in die Geschichte eingehen wird oder als Brückentechnologie fungieren wird, zeigt uns die Zukunft“, sagen die Rieder HTL-Techniker und ergänzen: „Die HTL Ried ist damit am Puls der Zeit und möchte mit dieser Veranstlatung die grenzen(lose) e-Mobilität in die Region bringen, diskutieren und die Zukunft mitgestalten.

Anmeldung bis 16. März erbeten unter www.htl-ried.at oder 07752 / 88997-70

