Wo Hühner einfach mal ihre Seele baumeln lassen

ALTHEIM. Innovativ: Wolfgang Ober hat für seine Hennen ein "Wellnesshotel" errichtet.

Das Altheimer Hühner-Wellness-Hotel Bild: ah-design

Ein bisschen im Whirlpool, ein bisschen an der karibischen Sandbar, ein kleiner Snack an der Chickenbar: Wolfgang Obers Hennen geht es mehr als gut. Er hat für seine Tiere das erste „Hühner-Wellnesshotel“ errichtet. Warum? Damit sie es schön haben und die Kinder und Eltern ein bisschen staunen können. An dem Projekt hat der Landwirt gemeinsam mit seiner Familie gearbeitet. Nach einem Besuch von Schülern wurde die Idee geboren. Sein Bub Leonhard faszinierte die anderen Kinder damals mit einer Henne, die er hypnotisiert hat. „Da ist uns dann erst so richtig bewusst geworden, dass die Kinder einfach einen anderen Zugang zur Landwirtschaft haben“, sagt Wolfgang Ober. Also arbeitete er gemeinsam mit seinen Kindern das Konzept des „Hühner-Wellnesshotels“ aus. „Da sind viele Bereiche für die Erholung dabei, aber auch Action“, erklärt er. Rund geht es zum Beispiel – im wahrsten Sinne des Wortes – auf dem Hühnerkarussell oder, wenn wagemütige Hühner von einer Rampe in die Tiefe springen oder „hoch“ hinaus bis zu einem Gipfelkreuz klettern. „Aber die karibische Sandbar ist der Renner“, sagt Ober und lacht, „natürlich, da gibt es ja auch viel Sand zum Graben.“

Die Eier der entspannten und bespaßten Hennen werden verkauft, Einzelhandelskaufleute und viele Gastronomiebetriebe aus Altheim, Braunau und der Umgebung werden mit Ober-Eiern beliefert. Aber es wird auch ab Hof verkauft, die Nachfrage vor Ostern ist natürlich groß. Dazu gibt es einen eigenen Selbstbedienungsladen am Hof. Freilandeier haben die Obers aber keine. Und das ist eine bewusste Entscheidung. „Wir haben freiwillig darauf verzichtet. Wir entscheiden selbst darüber, wann wir die Hühner herauslassen. Wenn es regnet nicht, zum Beispiel“, sagt Ober. Trotzdem haben seine Hühner genug Auslauf, auch wenn sie nicht von morgens bis abends draußen sein müssen. So lebt es sich übrigens auch besser mit den Nachbarn. Denn wenn die Hühner draußen sind, geht natürlich auch das Gegackere los.

Seit 15 Jahren Direktverkauf

Neu ist für die Familie Ober die Hühnerhaltung nicht. Mit einem Maturaprojekt machte der Braunauer mit seinen „Leasinghühnern“ Schlagzeilen, seit 15 Jahren ist er Direktvermarkter. Mit seinem „Hühner-Wellnesshotel“ will er nicht nur seinen Hennen etwas Besonderes bieten, sondern auch seinen Kunden und Besuchern.

Nach der Stallpflicht sind die Hühner aber noch ein bisschen zaghaft draußen, aber im Herbst wurde das Wellness-Angebot schon gut angenommen. Ohne Hahn trauen sich die Hennen auch nicht weit auszulaufen. „Deshalb sind die Attraktionen ziemlich nahe beim Hühnerstall“, erklärt Ober. Eigentlich hätte der Landwirt 1,6 Hektar für seine 1700 Hühner zur Verfügung. Er hofft, dass mit dem Wellnesshotel auch die kleinen Besucher viel von der Landwirtschaft mitnehmen. Einen großen hat er übrigens schon überzeugt: Ein Wellness-Hotelbetreiber aus Bad Füssing kauft Eier aus dem Hühner-Wellnesshotel, denn auch seine Lebensmittelproduzenten sollen erholt sein.

1 Kommentar (11081) · 12.04.2017 19:54 Uhr von Superheld· 12.04.2017 19:54 Uhr Pragmatisierte Hühner? Antwort schreiben

