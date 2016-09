Wirtschaftspark Innviertel: "Hier geht es um die Zukunft der ganzen Region"

INNVIERTEL. Rieder Gemeindeverbund als letzter gegründet – nun alle drei Bezirke zusammengeschlossen.

Die Bürgermeister Waidbacher, Weirathmüller, Freund und Landesrat Strugl Bild: (rokl)

"Was lange währt, wird endlich gut!" Mit diesen Worten kommentierte Wirtschafts-Landesrat Michael Strugl die Gründung des Wirtschaftsparks Innviertel. Mit der Gründung des Gemeindeverbandes "Interkommunale Betriebsansiedlung Bezirk Ried" am Montagabend wurde der Innviertel-weite Zusammenschluss abgeschlossen.

Es sei "einzigartig in Oberösterreich", dass sich ein Wirtschaftspark über ein ganzes Viertel erstrecke, sagte Strugl: "Das Innviertel hat enormes wirtschaftliches Potenzial, das alles kann nun unter der Dachmarke Innviertel vermarktet werden. Es ist heute ein guter Tag für Oberösterreich!" Mit dem Wirtschaftspark Innviertel sollen künftig rasch Flächen für Unternehmen bereit gestellt werden, die sich im Innviertel ansiedeln wollen. "Die Schnellen fressen die Langsamen – wir brauchen ein Konstrukt wie den Wirtschaftspark, um in einer anderen Liga zu spielen", sagte Strugl.

Nein von drei Rieder Gemeinden

Obmann für den neu gegründeten Gemeindeverband im Bezirk Ried ist der Sprecher der Bürgermeister im Bezirk Ried, Johann Weirathmüller aus Taiskirchen: "Es geht hier nicht um Einzelinteressen, die ganze Region steht im Mittelpunkt. Das Kirchturmdenken muss abgelegt werden!", sagte Weirathmüller. Dass drei Gemeinden (Gurten, Reichersberg und Tumeltsham) nicht beigetreten sind, schmerze ihn allerdings schon. Der Wirtschaftspark sei die große Chance, auch Infrastruktur-Maßnahmen – etwa den Verkehr – in künftige Entwicklungen der gesamten Region miteinzubeziehen. Braunaus Bürgermeister Johannes Waidbacher, der Obmann für den Bezirk Braunau, betonte die langfristige Entscheidung dahinter: "Auch in der Stadt Braunau war es ein langer Diskussionsprozess, aber wir sind uns alle der Verantwortung bewusst und dürfen nicht kurzfristig, sondern müssen in Dekaden denken, wenn wir international wettbewerbsfähig bleiben wollen." Nicht nur für künftig hier ansässige Unternehmen, sondern auch für bestehende sei der Wirtschaftspark von großer Bedeutung.

Schärdings Bürgermeistervertreter, Paul Freund aus Taufkirchen, sagte: "Ich bin froh, dass wir die Kräfte bündeln können. Anstehende Probleme sind in allen drei Bezirken vergleichbar." Es gehe um die Zukunft der Region, wenn nicht Gemeinsames im Vordergrund stehe, leide die gesamte Region. Er erwarte sich aber auch die notwendige Unterstützung vom Land. Diese soll es durch die oö. Wirtschaftsagentur Business Upper Austria geben, die gemeinsam mit der Abteilung Raumordnung sowie dem Wirtschaftsressort des Landes Standortstrategien für Unternehmen erarbeite.

