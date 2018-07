Wirte mit "Gastro4tel" auf dem Rieder Roßmarkt

RIED. An Freitagabenden oberer Roßmarkt autofrei.

Am 5. Juli gibt's "Havana Night" mit dem Havana Club Bus Bild: Stadtmarketing ried

Ab 20. Juli wird der obere Rieder Roßmarkt jeweils freitags ab 18 Uhr für den Autoverkehr gesperrt – ansässige Gastronomen haben sich unter dem Titel "Gastro4tel am Roßmarkt" vereinigt, um den Platz vereint zu beleben – auch mit Musik. Restaurant Akropolis, Café Mousseaux, Gasthaus Träger und die Bar Hemingway wollen den oberen Roßmarkt zum "Hotspot" für Freitagabende etablieren. Bereits bei der jüngsten Shopping Night wurde mit dem Dr. Richter’s Salonorchester losgelegt, am 5. Juli kommt der Havana Club Bus als Pre-Opening des Gastro4tels, richtig gestartet werden soll am 20. Juli. Dann werde an allen Freitagen bis Ende September jeweils ab 18 Uhr der obere Roßmarkt für den Autoverkehr gesperrt.

Alle Geschäfte am unteren Roßmarkt bleiben über die Zufahrt Schärdinger Tor gemäß ihrer Öffnungszeiten erreichbar, so das Stadtmarketing. Die Straßensperre hat sich bereits bei der Feinschmeckerei (jeden Samstag von 9 bis 14 Uhr) bewährt und bringe entspanntes Ambiente. Ebenfalls wie bei der Feinschmeckerei werden Sonnenschirme und Stehtische aufgestellt, um den gesamten Platz zu beleben. Höhepunkt des Gastro4tels sei Musik, die die Freitagabende hindurch begleiten soll.

Bereits am 5. Juli gibt es eine "Havana Night" mit dem Havana Club Bus, bei der zusammen mit der Bar Hemingway kühle Drinks serviert werden. Ab 19 Uhr heizen die Latin Chicos mit lateinamerikanischen Rhythmen ein, so die Veranstalter.

