Wirbel um Sonderschulen: Integration auch an Rieder Stifter-Schule in Gefahr

RIED. Nächste erste Klasse wird an eine andere Schule ausgelagert. Was heißt das für den Umbau?

Dieses Motto der Schule wird durch das ministerielle Aus der Integrationsklassen künftig in Frage gestellt. Bild: OON

Der Wirbel um die Integrationsklassen an Sonderschulen hat auch an der Rieder Adalbert-Stifter-Schule Spekulationen über die Zukunft der beliebten Schule hervorgerufen. Zumal die Verzögerung der geplanten Sanierung durch angeblich überteuerte Baukosten plötzlich in einem anderen Licht erscheint.

Zwar versucht man beim Landesschulrat für Oberösterreich zu beruhigen ("Von uns ist nicht vorgesehen, dass die Integrationsklassen an der Schule auslaufen."), doch die nächste erste Klasse an der Schule soll bereits an eine andere Volksschule in Ried ausgelagert werden, wie ein Sprecher des Landesschulrates bestätigt.

Bauverzögerung nur Vorwand?

Dies laufe unter der Bezeichnung "dislozierte Klasse", wie Herwig Kerschbaumer aus dem Büro von Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer erklärt. Die Klasse werde an der Stifter-Schule weitergeführt, es ändere sich jedoch nichts: "Schüler und Eltern merken nichts, dass etwas anders wird", sagt Kerschbaumer. Es sei eine rein organisatorische schulrechtliche Maßnahme, da die Integrationsklassen nach der Weisung des Bildungsministeriums nicht mehr als Schulversuch geführt werden dürfen. "Das stimmt, aber wir haben auf diese Art eine Lösung gefunden", sagt Kerschbaumer.

Allerdings ist im Fall der Rieder Schule die Optik schief. Denn die baulich desolate Schule ist seit Jahrzehnten ein Sanierungsfall. Der Schulumbau wurde jahrelang hinausgeschoben, bis im Vorjahr ein Sanierungsplan für die Jahre 2018 bis 2021 vorgelegt und vom Gemeinderat genehmigt wurde. Der Beginn der Sanierungsarbeiten war ursprünglich mit 24. März, dem Beginn der Osterferien, festgelegt. Weil sich jedoch gegenüber der Planung vor vier Jahren die Baukosten "nicht unerheblich verändert" hätten, müsste nun "nachverhandelt werden", wie Bürgermeister Albert Ortig vor einer Woche auf OÖN-Anfrage erklärt hatte. Es sei durchaus möglich, dass sich der Baubeginn um einige Wochen verschiebe. Diese Tatsache erscheint nun in einem anderen Licht, weil durch diese Strukturänderungen auch die Zukunft der Schule in bisheriger Form in Frage gestellt wird. Es stellt sich daher die Frage, ob am Umbau in geplanter Weise festgehalten wird. Sowohl Bürgermeister als auch Vizebürgermeisterin sowie Pflichtschulinspektor waren gestern nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

