"Wir wollen Spitzenreiter im Bereich Seminar-Hotellerie im Innviertel werden"

ZELL/PRAM. Der neue Leiter von Schloss Zell an der Pram, Markus Ladendorfer, hat große Ziele.

Markus Ladendorfer ist seit Jahresbeginn Leiter des Schlosses Zell an der Pram sowie von Schloss Weinberg in Kefermarkt. Bild: Furtner

"Ich bin einmal in der Woche im Innviertel und werde hervorragend von meinen zwei Mitarbeiterinnen, Miriam Kickinger und Sandra Panhuber, unterstützt. Dank Teamwork ist es daher kein Problem, gleichzeitig zwei Schlösser zu leiten", erklärt Markus Ladendorfer, der seit Jahresbeginn die Leitung des Schlosses Zell an der Pram inne hat. Bereits seit sechs Jahren ist er an der Spitze des Schlosses Weinberg in Kefermarkt, das rund 120 Kilometer entfernt liegt. "Beide Häuser bleiben weiterhin eigenständig", betont Ladendorfer

Das Schloss im Innviertel sei ihm bereits bestens bekannt. "Ich kenne es bereits seit Jahren und habe bereits einige Seminare hier gemacht. Außerdem war ich natürlich auch im Kontakt mit meinem Vorgänger Karl Reininger, um gemeinsame Projekte zu realisieren", so der neue Zeller Hausherr. Beeindruckt hätte ihn schon immer die schöne Lage des Schlosses sowie der beeindruckende Freskensaal. "Außerdem hat das Haus eine wunderschöne Kultur, die hier von allen gelebt wird."

Der Bildungsauftrag – der für beide Häuser gelte – solle weiterhin im Fokus stehen. "Wir wollen vermehrt Seminare im Schloss Zell veranstalten. Ich lade alle Betriebe dazu ein, unser Haus als Seminarraum zu nutzen. Wir bieten das perfekte Ambiente für Tagungen und Bankette jeglicher Art", erklärt Ladendorfer. Von modernster Technik über Top-Gastronomie im Haus sowie Betten für bis zu 100 Gäste sei alles vor Ort. "Wir stecken mitten in einer Verwaltungsreform und natürlich müssen auch Schlösser wirtschaftlich arbeiten. Es muss Kostenwahrheit ins Haus einziehen. Wir werden einiges optimieren, aber natürlich nicht alles sofort ändern."

Offen für Kooperationen

Schloss Zell an der Pram werde natürlich auch weiterhin Schauplatz großer Kultur-Veranstaltungen sein und seinem Bildungsauftrag nachkommen. "Aber zum Beispiel gibt es heuer bei der Pramtaler Sommeroperette ein Package-Angebot inklusive Drei-Gang-Menü und Übernachtung im Schloss." Solche Kombinationen soll es zukünftig vermehrt geben. Außerdem werde man sich vom Begriff Landesbildungszentrum distanzieren, um für die Wirtschaft interessanter zu werden. "Wir suchen dringend Service-Personal und sind für Kooperationen sehr offen", so der Zeller Schlossherr.

Dass die Erwachsenenbildung weiterhin großgeschrieben wird, dafür zeichnet sich Sandra Panhuber verantwortlich. Die gebürtige Zellerin kennt das Schloss bereits bestens und wird für das Tagesgeschäft im Schloss Zell an der Pram vor Ort sein. "Auch Eigen-Veranstaltungen wollen wir uns zukünftig erarbeiten", so Panhuber.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema