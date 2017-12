„Wir haben bereits in der ersten Saison eine wichtige Trendumkehr geschafft“

INNVIERTEL. Der Obmann der InnHausLifte, Walter Mühlmann, geht optimistisch in den Winter.

Beim Skilift Taiskirchen läuft heuer erstmals die Aktion "Pistenfloh". Bild: (privat)

Die Skilift-Kooperation von sieben Kleinliften im Innviertel geht in die zweite Saison. Wir haben den Obmann der InnHausLifte, Walter Mühlmann, zum Interview gebeten.

OÖN: Herr Mühlmann, der Winter hat schon angeklopft, die Weihnachtsferien stehen kurz bevor – sind auch die InnHausLifte schon für den Betrieb gerüstet?

Walter Mühlmann: Ja, bei einem Großteil der Liftanlagen standen die turnusmäßige Überprüfung der Liftanlagen auf den neuesten Stand der Sicherheit und Technik an. Allesamt sind erfolgreich verlaufen! Somit ist zumindestens in dieser Hinsicht ein erfolgreicher Betrieb in den nächsten fünf Jahren gesichert – mit Ausnahme des Rieder Stadtliftes, wo doch noch einige Fragen zu lösen sind.

Die Skilift-Kooperation startet in den zweiten Winter, wie sieht die Bilanz bisher aus?

Wir haben bereits in der ersten Saison eine wichtige Trendumkehr im letztlich entscheidenden wirtschaftlichen Bereich und auch in der öffentlichen Wahrnehmung geschafft. So konnten die fixen (ob es schneit oder nicht) Kosten von einem oft 4-stelligen Betrag auf einen 3-stelligen Betrag mehr als halbiert werden. Zudem ist auch das Verständnis für die essentielle Bedeutung der örtlichen Kleinlifte nicht nur bei den großen Seilbahnen, sondern auch bei den behördlichen verordneten Prüfstellen und auch bei den Behörden selbst sichtlich gestiegen. Immer wieder wird uns bestätigt, dass auch der Bekanntheitsgrad unserer Lifte offensichtlich deutlich gestiegen ist.

Wie viele Betriebstage hat es im Vorjahr gegeben?

Zwischen 21 und 30 Betriebstage. In Taiskirchen beispielsweise 23 Tage mit 10.430 beförderten Personen. Leider jäh beendet durch den Eisregen. Wir haben das bestmögliche daraus gemacht: Mit fünf Groß-Radlader-Fuhren wurde Schnee auf der unglaublich tragfähigen, hartnäckigen Eisfläche aufgetragen und dadurch wenigstens die restlichen Kinderschikurse durchgeführt. Wenn´s wieder mal Eisregen gibt, dann werden wir noch kreativer sein.

Gibt es Neuigkeiten bzw. Neues, das die Klein-Skigebiete zu bieten haben?

Es liegt wohl in der „Natur“ der Kleinlifte, dass wir eher überdurchschnittlich mit Optimismus ausgestattet sind – wohl auch, weil wir möglichst lange sicher stellen wollen, dass für die Kinder und jungen Familien auch im Winter Spaß im Freien möglich ist. So wird immer wieder viel in moderne Ausstattung investiert – Pistenraupe, Webcams, Kartenverkauf und Kassasysteme.

Auch die Webseite der Skilift-Gemeinschaft bietet viele Informationen, was finden die User darauf?

Alle derzeitsieben Skilifte im Überblick – also Öffnungszeiten, Schneesituation, Wetter, Kontakte. Von www.innhauslifte.at kann auch die Homepage des Wunschliftes direkt angesteuert werden. Teilweise sind die Homepages auch schon mit den Kindergärten und Schulen vernetzt. Ein Videofilm zeigt, was diese kleinen, aber feinen Skilifte so auszeichnet. Ab 26. Dezember, 22 Uhr, bis 2. Jänner, 17 Uhr, sind die InnHausLifte im BTV zu sehen, jeden Tag um 7, 12, 17 und 22 Uhr.

Wie weit sind die Gespräche mit Eberschwang als zusätzlichen Partner gediehen?

Der erste Ansatz war vorige Saison schon mit ein paar Fortgeschrittenen-Skikursen in Eberschwang. Die Zusammenarbeit hat dabei bestens funktioniert. In Saison 1 der Liftekooperation und auch im Moment ist jeder ein bisserl zuviel in der eigenen Arbeit „verstrickt“. Wir sind laufend in gutem Gespräch. Nach der kommenden Saison sollte mehr Zeit dafür sein, um die zwischenzeitlichen Erfahrungen zu evaluieren und mögliche sinnvolle Kooperationschancen zu identifizieren.

Ich nehme an, eine gute Schneelage ist Ihr sehnlichster Wunsch – was wünschen Sie sich darüber hinaus für Ihre Skilift-Initiative?

Dass die öffentliche Wahrnehmung, wirtschaftliche Verbesserung weiter entwickelt, sowie Innovationskraft noch intensiver ausgelebt werden. Ich wünsche und erwarte, dass wir uns systematisch, ausdauernd und zielstrebig weiterentwickeln. Wir werden also auch in Zukunft vorhandene Potentiale in neue Chancen umzuwandeln wissen.

