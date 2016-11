"Wir arbeiten an Technologien, die die Menschheit noch nicht kennt"

SANKT FLORIAN. Der gebürtige Schärdinger Michael Rockenschaub, Generaldirektor der Sparkasse Oberösterreich, warf beim Unternehmen EVG in St. Florian einen Blick hinter die Kulissen.

Flotten Schrittes in Richtung erfolgreiche Zukunft unterwegs: Christian Terink , Leiter Corporate Banking, und Generaldirektor Michael Rockenschaub (re.) von der Sparkasse OÖ mit EVG-Geschäftsführer Werner Thallner (mi.) Bild: Sparkasse OÖ

Bereits im Eingangsbereich der EV Group (EVG) vor den Toren der Barockstadt Schärding in der Gemeinde St. Florian am Inn wird klar, dass Sicherheit hier groß geschrieben wird. Jeder Besucher muss ein Formular zur Registrierung ausfüllen und den strengen Sicherheitsvorkehrungen mittels Unterschrift zustimmen. Dann wird noch rasch ein Foto gemacht und der Besucherausweis ist fertig. "Wir arbeiten hier an Technologien, die die Menschheit noch nicht kennt. Daher dürfen wir auch keine Namen von Kunden preisgeben und natürlich darf hier bei uns auch nirgends fotografiert werden", erklärt Werner Thallner, einer der Geschäftsführer der EVG.

"Als ich zur Schule gegangen bin, sah man hier nur Bauernhöfe", erzählt Rockenschaub. Der gebürtige Schärdinger ist auf "Heimatbesuch", um näher am Kunden zu sein. "Es redet sich einfach viel leichter, wenn man ein Gesicht zu jemandem hat. Dann greift man schneller mal zum Telefon und spricht über Pläne oder Probleme. So zu sagen, der kurze Draht von Chef zu Chef." Thallner stimmt dem Generaldirektor voll zu. "Obwohl wir hier an Technologien von morgen arbeiten, ist mir ein Gespräch von Mensch zu Mensch auch am liebsten."

Erfolg im "Silicon Nowhere"

Doch was macht die EV Group eigentlich genau? "Die Leute meinen großteils, dass wir hier in St. Florian Chips produzieren. Wir sehen uns aber als Maschinenbauer. Die Chips machen mit unseren Maschinen dann unsere Kunden", so Thallner. EVG-Standorte gibt es auf der ganzen Welt, aber jener im Innviertel ist der einzige Entwicklungs- und Produktionsstandort des international tätigen Unternehmens, das 750 Mitarbeiter beschäftig und 20 Prozent seines jährlichen Umsatzes in die Forschung investiert. "Unser Ziel ist es, der Erste in neuen Märkten zu sein. Nur wer Erster bei einer Technologie ist, kann am Markt Geld verdienen", so der Firmenchef. "Schärding ist ja alles andere als ein Technikstandort. Bei der EVG-Gründung war diese Gegend landwirtschaftlich geprägt und es gab nur wenige, größere Firmen in und um Schärding. Es war daher ein mutiger Schritt, das Unternehmen hier zu gründen und den Standort auch in St. Florian zu belassen", so der Sparkassen-Generaldirektor. "Ja, das stimmt. Wir bekommen immer wieder von Kunden die Frage gestellt, was wir hier im ‘Silicon Nowhere’ machen", sagt Thallner, dessen Eltern die Firma gegründet haben.

Den Durchbruch schaffte das Unternehmen in den 1990er-Jahren. "Mein Vater reiste damals mit drei selbstgedruckten Visitenkarten nach Amerika und zeichnete dem Chef von General Motors seine Idee auf einem Notizblock auf. Der war von seiner Vision so überzeugt, dass er beim Abschied zu ihm sagte: "Erich, I trust you, do it", erzählt Thallner.

Vertrauen spielt bei der EVG heute noch eine große Rolle. "Unsere Mitarbeiter sind natürlich zur absoluten Geheimhaltung verpflichtet. Unser Erfolgsrezept ist, dass wir unseren Kunden eine Rundum-Lösung bieten. Maschinen können kopiert werden, aber nicht die komplette Organisation beziehungsweise das Konzept, das dahinter steckt. Das bieten nur wir weltweit." Verlässliche, gut ausgebildete Fachkräfte sind laut Rockenschaub auch im Bankensektor unersetzbar. "Trotz Digitalisierung ist der persönliche Kontakt immer noch entscheidend. Egal, ob Privatkunde oder Unternehmen, sie müssen unseren Mitarbeitern hundertprozentig vertrauen."

Am Ende des Rundganges durch die EVG-Produktionsstätten zeigt sich Rockenschaub beeindruckt: "Familienbetriebe sind das Rückgrat Oberösterreichs und es ist wirklich toll, dass wir hier einen solchen Vorzeigebetrieb haben, der mit seinen Visionen die Zukunft weiterhin prägen wird."

EVG gewann OÖ. Landespreis für Innovation 2016

Mit der Entwicklung des richtungsweisenden SmartNIL™ Prozesses und dem industrieweit ersten, vollintegrierten Produktionssystem verhalf die EV Group (EVG) der Nanopräge-Lithographie zum Durchbruch in der Hochvolumenfertigung. Mit der SmartNIL-Technologie werden feinste Strukturen bis hin zu mikroskopisch kleinen, 3-dimensionalen Elementen von einem Spezialstempel auf dünne Glaswafer übertragen, um die optischen, elektrischen und/oder mikromechanischen Eigenschaften der darauf entstehenden Bauteile gezielt zu beeinflussen. Die Innovation ermöglicht in der Consumer-Elektronik, Telekommunikation und IT z.B. Speichermedien mit höherer Kapazität, optische Elemente zur 3D-Videoaufzeichnung mit normalen Smartphones sowie Augmented Reality-Anwendungen. Dazu kommen holographische Displays und 3D-Bildschirme, die ohne 3D-Brillen auskommen. In der Bio- und Medizintechnik lassen sich mit Hilfe sogenannter Mikrofluidik-Chips z.B. Blutwerte sofort beim Arzt auswerten. Auch die Herstellung komplexer Bio-Chips für die DNA-Analyse zur Früherkennung bestimmter Krankheitsbilder wird mit EVG-Technologie kostengünstig in Großserie ermöglicht.

