Windkraft-Masterplan: "Befremdliche Diskussion"

BRAUNAU. Nach Präsentation der Freiheitlichen Energie-Politik hagelt es Kritik aus der Windkraftbranche.

Den Windpark in Munderfing betrifft der neue Masterplan nicht. Bild: Litzlbauer

Der Artikel über die Pressekonferenz der FPÖ in Braunau, in der der freiheitliche Energiesprecher David Schießl seine Energie-Politik präsentierte, stößt vor allem der IG Windkraft sauer auf. "Es ist einfach nicht wahr, dass sich Windenergie nicht rechnen würde", sagt Martin Fliegenschnee-Jaksch. Auch der Vorwurf von Schießl, Betreiber würden den Gemeinden "Taschengeld" geben, sei "sehr befremdlich".

Überhaupt solle der Windmasterplan kein Windverbotsplan werden. "Oberösterreich wäre das erste Bundesland, das zur Gänze Windenergie verbietet, wenn der Plan in Kraft tritt", kritisiert Fliegenschnee-Jaksch. Dabei gibt es schon seit mehr als zwei Jahrzehnten einen erfolgreichen Windpark in Oberösterreich, die Windkraftanlagen Eberschwang. Man solle die Windkraft im Gegensatz zu den vorgesetzten Plänen in Oberösterreich noch weiter ausbauen. Überhaupt sei er sehr verwundert, warum ein Masterplan ohne die betroffene Branche ausgearbeitet wurde. Die von Schießl präferierten Biogasanlagen "gehen fast alle in Konkurs", sagt der Sprecher der IG Windkraft. Sie bräuchten sogar einen noch höheren Einspeistarif als den geforderten von sieben Cent.

