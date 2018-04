Werner Habicher: "Arzt zu sein war für mich nie ein Job, sondern Berufung"

RIED. Rund 25.000 Patienten behandelte der ehemalige HNO-Primar in seiner Wahlarztpraxis.

Eingeschworenes Team: Ilse und Werner Habicher, Gertrude Storch Bild: Kaufmann

"Die Zeit ist so schnell vergangen, ich bin jeden Tag gerne in die Arbeit gegangen", sagt Werner Habicher. Seit wenigen Tagen ist die Wahlarztpraxis des HNO-Primar geschlossen. Bis 2013 war Habicher Leiter der HNO-Abteilung im Rieder Krankenhaus, in den vergangenen fünf Jahren arbeitete er noch in seiner Wahlarztpraxis.

"Wäre ich damals in den Ruhestand gegangen, hätte ich wahrscheinlich einen Pensionsschock bekommen", sagt Habicher mit einem Lächeln. "Arzt zu sein war für mich nie ein Job, sondern Berufung", so Habicher. Dass er bereits 71 Jahre alt ist, sieht man dem sportlichen HNO-Spezialisten nicht an.

Der Schritt in den Ruhestand ist ihm und seiner Frau Ilse alles andere als leicht gefallen. Seit seinem Abschied aus dem Rieder Spital hat Habicher in einem Privatspital in Linz noch mehr als 150 Operationen durchgeführt.

25.000 Patienten behandelt

"Ich schätze, dass wir in der Wahlarztpraxis seit 1982 zirka 25.000 verschiedene Patienten behandelt haben", sagen Werner und Ilse Habicher. Immer an ihrer Seite: Gertrude Storch, die zweite Ordinationshelferin. "Von uns war niemand jemals im Krankenstand, wir waren und sind ein eingeschworenes Team", betont Ilse Habicher.

Die letzten Wochen seien für das Team sehr bewegend und auch emotional gewesen. "Viele hatten nasse Augen und haben uns umarmt oder sogar ein Bussl gegeben. Alle haben gesagt, dass wir ihnen fehlen werden. Das war eine sehr schöne Bestätigung für unsere Arbeit in all den Jahren." Das Motto sei immer gewesen: "Alles geht, wenn man will." Nie habe man einen Patienten weggeschickt. "Wer geht schon gerne zum Arzt? Meistens nur, wenn er Beschwerden hat. Daher haben wir immer versucht, allen zu helfen", sagen Ilse und Werner Habicher. "Der Dank gilt unseren vielen Patienten, die uns über all die Jahre die Treue gehalten haben."

An die gewonnene Freizeit muss sich das Ehepaar erst gewöhnen. "Wir sind vor kurzem Großeltern geworden, aber grundsätzlich dauert es wahrscheinlich noch eine Weile, bis wir uns an den neuen Lebensabschnitt gewöhnt haben", sagen die beiden im Gespräch mit den "Oberösterreichischen Nachrichten".

Beruf als Erfüllung

Auf die Frage, welchen Rat er für angehende Ärzte parat habe, antwortet der 71-Jährige: "Für mich war der Beruf des Arztes immer eine Erfüllung. Jeder, der dieses Gefühl hat und seinen Beruf und vor allem die Patienten mag, der wird seine Ziele erreichen. Ich bin jetzt am Ende meines Laufweges und kann sagen, der Weg, den ich gegangen bin, war in Ordnung. Das ist ein gutes und schönes Gefühl."

In einigen Jahren könnte der Sohn in die Fußstapfen des Vaters treten. Er hat vor kurzem die Ausbildung zum HNO-Arzt in Regensburg begonnen.

Ein HNO-Primar, der eine Kuh operierte

Werner Habicher ist gebürtiger Tiroler. Sein Medizinstudium absolvierte er in Innsbruck und Wien. In Amstetten war er Turnusarzt, anschließend machte Habicher in Linz seine Ausbildung zum HNO-Facharzt.

1982 wechselte er ins Rieder Krankenhaus und eröffnete seine Privatpraxis. Von 1986 bis 2013 war er Primar der Rieder HNO-Abteilung, von 2010 bis 2012 zudem ärztlicher Direktor des Schwerpunktkrankenhauses.

Schlagzeilen machte der Spitzenarzt nicht nur durch seine Arbeit als HNO-Primar. 2017 bewahrte Habicher gemeinsam mit Tierarzt Franz Schlederer mit einer Notoperation eine Kuh in Andorf vor dem Tode, die Oberösterreichischen Nachrichten haben berichtet. „Es war schon eine ziemlich kuriose Sache, aber ich habe das als große Herausforderung gesehen. Der Milchkuh ,Aphrodite‘ und ihrem Kind geht es nach wie vor prächtig“, sagt Habicher und lächelt.

