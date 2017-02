"Wer sich ungesund ernährt, dem hilft alle Naturkosmetik nicht"

SANKT RADEGUND. Tipps von Radegunder Salbenköchin Daniela Moser für die Herstellung von Pflegeprodukten

Heilpraktikerin Daniela Moser aus St. Radegund Bild: Moser

Wind, Schnee, Minusgrade – selten wird unsere Haut so strapaziert wie in der kalten Jahreszeit. Um trockenen und rissigen Hautstellen zu Leibe zu rücken, greifen wir oft tief in den Cremetiegel und damit auch in die Geldbörse. Doch eigentlich ist weder das Eine noch das Andere nötig, zumindest nicht, wenn es nach Daniela Moser geht. "Wir greifen oft schnell nach Produkten aus dem Supermarktregal, ohne zu hinterfragen, was wir denn da eigentlich konsumieren. Dabei ist unsere Haut zugleich unser größtes Entgiftungsorgan", so die 41-jährige Heilpraktikerin.

"Durch minderwertige und synthetische Inhaltsstoffe wie Parabene, Aluminium oder Erdöl nehmen wir der Haut die Möglichkeit Giftstoffe auszuscheiden und verursachen so erst recht Hautprobleme", erklärt die Fachfrau für "Grüne Kosmetik". Als sie Anfang der 1990er selbst an schwerer Neurodermitis erkrankte, begab Daniela Moser sich auf die Suche nach Alternativen in der Natur und begann selbst Kosmetikprodukte herzustellen. "Ich unterscheide dabei drei Typen. Einerseits die grüne Kosmetik in der ausschließlich frische Zutaten, vor allem Obst und Gemüse, verwendet werden. Oft mache ich mir morgens mein Frühstücksmüsli und mische nebenbei Pflegeprodukte für meine Haut, Haare oder Zähne. Die Zutaten sind ja dieselben", erzählt sie lachend.

Der zweite Typ sind selbstgemachte Salben, basierend auf hochwertigen Ölen und Fetten wie Kakaobutter oder Bienenwachs. Diese sind gerade jetzt, in der kalten Jahreszeit, empfehlenswert. "Im Winter braucht die Haut reichhaltigere Pflege und intensiveren Schutz. Das bietet der hohe Fettanteil", so die Fachfrau. Moser verwendet vor allem Produkte, die im eigenen Garten, in der Natur oder im nächsten Bioladen zu finden sind, und keiner teuren oder komplizierten Anschaffung bedürfen.

Den dritten Typ bezeichnet Moser als "hohe Schule der Naturkosmetik" – die Herstellung selbstgemachter Cremes. "Diese haben einen Wasseranteil, man braucht Emulgatoren als Hilfsmittel. Damit sollte man als Laie lieber nicht anfangen", rät sie.

Termin für Salbenwerkstatt

Mit der selbstgemachten Hautpflege allein ist es aber längst nicht getan. "Die Ernährung spielt eine große Rolle, daher wirkt sich eine Entschlackungs- oder Entgiftungskur immer auch positiv auf das Hautbild aus. Wer sich ungesund ernährt oder dauerhaft zu wenig Wasser trinkt, dem hilft alle Naturkosmetik nicht", mahnt Daniela Moser.

Mit ein Grund, warum sie ihre Produkte auch nie zum Kauf anbieten möchte. "Außerdem sollen die Menschen ihre eigene Energie in die Herstellung miteinbringen, sie sollen sich bewusst sein, wie schön es ist, selbst etwas mit Zutaten aus der Natur herzustellen", so Moser.

Ihr Wissen über die Herstellung von Pflegeprodukten aus der Natur gibt sie aber gerne an Interessierte weiter, so können Anfänger das nächste Mal am 6. April in Daniela Moser‘s "Salbenwerkstatt" alle Grundlagen rund um das Rühren von Salben und Balsamen lernen. Diesen und alle weiteren Termine findet man auf ihrer Homepage www.heilpflanze.at, wo die "Fachfrau für Kräuterwissen und Pflanzenweisheit" mit ihren Seminaren versucht, den Menschen das Leben im Einklang mit der Natur wieder näher zu bringen.

Sanftes für die Lippen

Lippenbalsam Mandelküsschen:

Zutaten für 3 Tiegel á 10 ml:

30 ml Bio-Mandelöl (kbA), 2 g Bio-Kakaobutter (kbA), 3 g Natur-Bienenwachs vom Bio-Imker, 6 Tropfen ätherisches Öl Orange süß, 2 Tropfen ätherisches Öl, Zimtrinde

Vorbereitung: Tiegel auskochen oder mit Alkohol desinfizieren. Einen kleinen Topf mit Wasser füllen und erhitzen.

Rührküche: Bienenwachs, Kakaobutter und Mandelöl in ein Becherglas geben und im vorbereiteten Wasserbad langsam schmelzen, dabei immer wieder umrühren. Sind alle festen Bestandteile geschmolzen, das Becherglas aus dem Wasser nehmen und die Mischung unter Rühren etwas abkühlen lassen. Nun die ätherischen Öle einrühren und die noch flüssige Mischung in vorbereitete 10 ml Tiegel füllen. Erst nach dem Aushärten und Abkühlen die Tiegel fest verschließen. Bei hygienischer Entnahme mit dem Spatel mindestens 3 Monate haltbar.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema