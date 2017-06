Wer fürchtet sich vor den Gurtnern?

Nach zwei Kantersiegen in Serie kann die Dimitrov-Elf den Titel schon in Laab holen.

Senftenbach (rechts Andreas Feichtinger) bleibt im Kampf um den Titel am Ball. Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Nun ist es fix! Für den Aufstieg kommen nach der Lochner Niederlage in Weng praktisch nur mehr Gurten 1b und Senftenbach in Frage. Beide Teams werden alles dran setzen, um nicht in die Relegation zu müssen. Für die Gurtner steht das Auswärtsspiel in Laab, wo es im Herbst daheim nur zu einem mageren 1:1 reichte, auf dem Programm. "Da haben wir etwas gut zu machen", hofft Berichterstatter Daxberger diesmal auf einen Dreier. Da die Dimitrov-Elf das klar bessere Torverhältnis hat, könnte für sie bei einem Sieg der Titel bereits unter Dach und Fach sein. Senftenbach will gegen Weng seine Heimstärke ausspielen und mit einem vollen Erfolg die Titelentscheidung auf die letzte Runde vertagen.

"Wir wollen noch zwei Siege einfahren, um mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen", fordert Mehrnbachs Trainer Spindler von seiner Truppe weiterhin volle Konzentration, auch wenn es um nichts mehr geht. Mit einem vollen Erfolg bei Palting/Seeham könnte den Mehrnbacher sogar der Sprung in die obere Tabellenhälfte gelingen. So weit vorne waren sie nur in der Anfangsphase der Saison.

Mit einem Sieg, zwei Unentschieden und acht Niederlagen liegen die Obernberger in der Rückrundentabelle auf dem vorletzten Platz. Da müssen die Fischer-Schützlinge einen Zahn zulegen, damit es in Neukirchen nicht zu "allen Neunen" kommt.

Spielberichte

Mehrnbach – Neukirchen/E. 3:2 (2:1)

Mehrnbach, das bereits vor diesem Spiel aller Abstiegssorgen entledigt war, hatte die Partie vom Anfang an unter Kontrolle, die Oberinnviertler waren aber bei ihren Kontern nicht ungefährlich. Die Heimischen gingen zwei Mal in Front, ebenso oft gelang Neukirchen der Ausgleich. Besonders ärgerlich aus der Mehrnbacher Sicht war das 2:2 nach einem katastrophalen Fehlpass. Als schon alles auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug Weiermann kurz vor Schluss noch ein zweites Mal zu und sicherte seinem Team doch noch drei Punkte. „Respekt an die Mannschaft“, lobte Trainer Spindler trotz sommerlicher Hitze die Moral seiner Truppe.

Lochen – Obernberg 3:2 (2:2)

„Wir haben es verabsäumt, die Tore zu machen, am Ende aber glücklich gewonnen“, fasste Lochens Berichterstatter Plainer die Partie zusammen. Die Oberinnviertler gingen früh in Führung, verabsäumten es aber, diese trotz etlicher Sitzer auszubauen. Nach einem Doppelschlag von Palenik, der einen Elfmeter verwandelte und einen Konter erfolgreich abschloss, lagen plötzlich die Obernberger entgegen dem Spielverlauf in Führung. Als schon alles mit einer Punkteteilung rechnete, schlugen die Lochner buchstäblich in letzter Sekunde doch noch per Strafstoß zu und die Gäste standen – wie schon so oft in diesem Frühjahr – wieder mit leeren Händen da.

Gurten 1B – Handenberg 8:0 (2:0)

Die B-Mannschaft des Regionalligisten trifft weiter nach Belieben. Nach dem 9:0-Schützenfest bei Hochburg/Ach schossen die Gurtner auch gegen Handenberg besonders in der zweiten Halbzeit aus allen Rohren. Allen voran Klaus Zweimüller, der beim vorwöchigen Bestschießen noch leer ausgegangen war. Er erzielte sechs Treffer, übernahm damit die Führung in der Schützenliste und brachte seine Truppe dem Meistertitel wieder ein Stück näher.

Gilgenberg – Senftenbach 0:1 (0:1)

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer eine flotte, temporeiche Begegnung, in der Matthias Woschitz nach einem Freistoß zum 0:1 für die Gäste abstaubte. Weil nach dem Wechsel die Partie zunehmend verflachte und hüben wie drüben Torszenen fehlten, reichte dieser Treffer der Reisegger-Elf zum Sieg. Damit blieb das erwartete torreiche Spiel – immerhin standen sich zwei der treffsichersten Stürmerreihen gegenüber – aus. Selbst die beiden Topscorer Yahia Dahech und Jakob Leherbauer hatten diesmal Ladehemmung und büßten damit ihre ex aequo-Führung in der Schützenliste ein.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema