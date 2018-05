Wenn die Kinder mit ihren Eltern als Volksmusiker auftreten und abräumen

LENGAU. Familienmusik Plainer trat bei Prima-la-Musica in Salzburg auf und kam unter die Top 5.

Franz, Verena und Gerlinde, Christoph Huber und Franz Josef alias die Familienmusik Plainer Bild: OÖN-seid

"Ich habe erst mit 38 begonnen, an der Landesmusikschule Mattighofen diatonische Harmonika zu lernen", erzählt die 51-jährige Gerlinde Plainer und erinnert sich an die Anfänge: Zuerst kam die "Teichstätter Tanzlmusi". Gemeinsam mit drei weiteren Hobbymusikern fanden sich Gerlinde und ihr drei Jahre älterer Mann Franz Plainer zum gemeinsamen Musizieren zusammen. "Geprobt wurde immer bei uns im Haus, ein bis zweimal pro Woche. Unsere Kinder sind immer mit Volksmusik in den Ohren eingeschlafen", erzählt sie. Ihr Lehrer für Steirische Harmonika Martin Kiesenhofer unterstützte und ermutigte sie zum gemeinsamen Ensemblespiel mit ihrem Mann, einem leidenschaftlichen Klarinettisten und langjährigen Musiker.

Gemeinsam mit ihren Kindern Franz Josef (19) und Verena (26) als "Familienmusik Plainer" treten sie seit 2014 auf. "Wir spielten zuerst im kleinen Rahmen, bei Familienfeiern und beim Adventsingen", erzählt Gerlinde Plainer. 2015 waren sie beim "Klingenden Österreich" von Sepp Forscher zu sehen und zu hören – allerdings ohne Tochter Verena.

Kein Fernseher, dafür Musik

Aufgewachsen ohne Fernseher, ist Sohn Franz Josef ein "g’standener Volksmusikant" geworden. Mit acht Jahren hat er Tenorhorn zu spielen begonnen und bei der Familienmusik spielt er ein 100 Jahre altes Helikon. Derzeit ist er im Maturajahr an der HTL für Holzbautechnik. Sein Klassenvorstand und seine Klassenkameraden sind Volksmusik-Fans, weshalb Franz Josef und seine Familie die Maturafeier musikalisch gestalten werden.

Tochter Verena, Studentin für Deutsch und Religion auf Lehramt und Beauftragte für Jugendpastoral in Mattighofen, war hingegen kein Volksmusik-Fan der ersten Stunde: "Volksmusik war einfach nicht präsent, es war uncool", erzählt sie von ihrer Schulzeit. Den fehlenden Fernseher hat sie manchmal vermisst: "Ich weiß noch, ich war sieben, als Mama und Papa mir sagten, dass sie eine Überraschung für mich hätten. Ich freute mich schon, dass ich jetzt einen eigenen Fernseher bekommen würde – aber stattdessen war es ein Bruder!"

Klarinette zu lernen hat sie mit zehn begonnen, bekam zuerst Unterricht von Papa Franz. "Das war nicht immer einfach!", lacht sie heute darüber. Mit ihrem Freund Christoph Huber, Trompetenlehrer in Munderfing, kam ein Trompeter und weiterer Vollblutmusiker in die Familie. Er hat Musik studiert und unterrichtet auf privater Basis Trompete in Mattighofen und Munderfing. Zusätzlich ist er Kapellmeister von Friedburg und von Munderfing.

2017 stand ganz im Zeichen der Abschluss-Prüfungen an der Landesmusikschule von Gerlinde und Franz Josef, die beide mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden haben. "Durch die gemeinsamen Vorbereitungen haben wir viel geprobt. Dabei haben wir auch viel gelernt", umreißt Franz Plainer mit wenigen Worten die intensiven und zeitaufwändigen Monate. Die Entscheidung, heuer bei Prima-la-Musica in Salzburg mitzumachen, war nicht einfach – viele anstehende Proben und anstrengende Vorbereitungen – dazu kommt, dass Franz Josef sich auf seine Matura konzentriert.

Ein Volksmusikabend mit Tanz

Letztendlich haben alle mitgezogen – und wurden mit einem schönen Erfolg belohnt. In der Wertungskategorie Volksmusikensemble-Familienensemble kam die "Familienmusik Plainer" von 30 teilnehmenden Gruppen unter die besten fünf. Die Weiterleitung zum Volksmusikbewerb war die Belohnung.

Den nächsten Auftritt hat die "Teichstätter Tanzlmusi" beim Volksmusikabend mit Tanz "5/4 hats Landl" am Mittwoch, 9. Mai, 19 Uhr im Stadtsaal Mattighofen, Eintritt ist frei. Es spielen auch Bratl in da Rein-3Xaung, die Innviertler Tanzgeiger, die Schlosshofmusikanten, die Familienmusik Stempfer sowie Ensembles der LMS Mattighofen. Martina Kohlmann wird moderieren.

