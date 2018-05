Wenn der Opa unterwegs seine Adresse vergisst

BRAUNAU. Braunauerin Elisabeth Simböck schrieb Kinderbuch über Alzheimer

Elisabeth Simböck mit ihrem Kinderbuch über Alzheimer Bild: OÖN-budi

Erinnerungen sind Zeugen unseres Lebens. Sie sind die Verbindungsantenne zu jedem strahlenden Lachen und zu jeder fallengelassenen bitteren Träne. Aber wie behandelt man Menschen, denen sie langsam aus dem Gedächtnis verschwinden? Wie erklärt man Kindern, dass ihr Opa sie nicht mehr erkennt? Elisabeth Simböck hat ein Kinderbuch geschrieben, welches sich mit dieser gesellschaftlichen Thematik auseinandersetzt.

Geboren wurde die 41-jährige Elisabeth Simböck in Braunau und besuchte hier das Gymnasium. Sie ist Molekularbiologin und lehrt an der FH Technikum in Wien. Privat schreibt sie gerne Tagebücher und liest Bücher von Christina Nöstlinger und Astrid Lindgren. Die Autorin lebte in Spanien und Frankreich und ihr derzeitiger Hauptwohnsitz ist in Wien. Sie war "überall und nirgends zu Hause". Aus diesem Grund ist sie häufig in Braunau, um ihre Familie und Freunde zu besuchen. "Wo man zur Welt kommt, aufwächst und seine Jugendzeit verbringt, fühlt man sich einfach zu Hause und aufgehoben", schwärmt sie von ihrer Geburtsstadt. In Braunau genießt sie das vielfältige kulturelle Angebot und insbesondere die Ruhe und die Natur. Der Gedanke an eine Geschichte über ein Abenteuer zwischen jungen und alten Personen war die Triebfeder für die Entstehung eines Buches.

"Bin selber noch ein Kind"

Die Umstellung von wissenschaftlichen Arbeiten zu einem Kinderbuch fiel ihr nicht schwer. "Ich konnte endlich aus der Seele schreiben, weg von der normativen Struktur", sagte sie. Das Kinderbuch schrieb sie während ihrer Karenzzeit. Es soll später auch als eine Geschichte für ihre Tochter fungieren. "Ich bin selber noch ein Kind. Es steckt noch sehr viel vom Kindlichen in mir", erklärte sie die Wahl des Genres "Kinderbuch". Der Titel des Buches "Saperlipopette" ist französisch und bedeutet sapperlot – was den mystischen Zustand des Opas treffend beschreibt. Dienser, genannt Opa Himmelbauer, macht mit seinen Enkelkindern Joseph und Frieda auf seinem Motorrad mit einem Beiwagen eine Spritztour. Wegen seines Alzheimers vergisst er jedoch seine Wohnadresse im Innviertel. Die Kinder kennen nur ihre Adresse von zu Hause: in Montarnaud in Frankreich. Sie beschließen, dorthin zu fahren und es beginnt eine wilde Odyssee. Von Tag zu Tag schwinden die Erinnerungen des Opas. Dennoch fühlen sich die Kinder an seiner Seite sorglos und so frei wie ein von Ast fallender Apfel. Durch ihre Hilfe erlebt ihr Opa das aufregendste Abenteuer seines Lebens. Die Autorin spiegelt in der Geschichte eigene Erlebnisse wider. In ihrer Jugendzeit ist sie mit ihrem Vater mit einem Motorrad und Beiwagen nach Griechenland gereist. Außerdem ist sie die Strecke vom Innviertel nach Montarnaud selbst durchgefahren. Beruflich beschäftigt sich die promovierte Molekularbiologin seit Jahren mit der Krankheit Alzheimer. Ideen für neue Bücher stehen bereits in den Startlöchern.

Buch von Lilli Simböck: Saperlipopette. Als Opa Himmelbauer nicht mehr nach Hause fand. Innsalz Verlag.

