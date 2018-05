Weltklasse: Weißhaidinger in Andorf

ANDORF. Innviertler Weltklasse-Diskusathlet bei internationalem Meeting in Andorf im Einsatz.

Lukas Weißhaidinger aus Taufkirchen an der Pram Bild: Johannes Kernmayer

Der Innviertler Weltklasse-Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger gastiert am 28. Juli beim Internationalen Laufmeeting in Andorf, um Leichtathletikfans zu begeistern. In Andorf wird nach hochkarätigen Sprint- und Laufentscheidungen zum Abschluss der Diskusbewerb mit Weißhaidinger über die Bühne gehen, zugleich ist es für den Innviertler auch der letzte Auftritt vor seinem großen Saisonziel, der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin, die zehn Tage später beginnt.

Bislang war Berlin für Weißhaidinger stets ein guter Boden: Bereits 2016 hat er dort beim Internationalen Stadionfest, das als eines der größten Leichtathletik-Meetings der Welt gilt, mit seinem Sieg einen historischen Erfolg für Österreichs Leichtathletik eingefahren. Nachdem er erst vor zwei Wochen den österreichischen Rekord im Diskuswurf auf 68,21 Meter verbessert hat, ist abzusehen, dass heuer für den 26-jährigen Innviertler eine großartige Saison werden wird. Weißhaidinger liegt nun an der Spitze der europäischen Bestenliste und auf Position drei in der Weltrangliste. Das Heimmeeting in Andorf – nur wenige Kilometer von seiner Heimatgemeinde Taufkirchen an der Pram entfernt – werde Weißhaidinger für eine letzte Formüberprüfung vor der EM nutzen.

Seine Fans können "Lucky Luky" in Andorf hautnah erleben. "Wir wollen den Zuschauern die Möglichkeit bieten, ganz nahe an den Wurfkreis heranzukommen", sagt Meeting-Organisator Klaus Angerer vom Veranstalterverein Sportunion IGLA long life. Laut IGLA-Obmann Hubert Lang freut sich Weißhaidinger sehr auf die EM und den Abschlusswettkampf davor in Andorf. "Lukas hat uns bereits im Winter seine Startzusage gegeben und sich gefreut, dass es heuer terminlich so gut passt."

Vor Weißhaidingers großen Würfen – er will in Andorf auch den Stadionrekord verbessern – werde das Internationale Josko Laufmeeting seinem Namen gerecht und bringe Athleten der Spitzenklasse in verschiedenen Laufbewerben ins Innviertel. Sprints über 100, 200 und 400 Meter stehen ebenso auf dem Programm wie 1000- und 3000-Meter-Läufe. Dazu gibt es Speerwurfbewerbe für Frauen und Männer sowie Kinderläufe für die Jüngsten.

