Welser Bürgermeister empfiehlt Rieder Handel, an einem Strang zu ziehen

RIED / WELS. Welser Bürgermeister referierte in Ried auf FW-Einladung zu Innenstadt-Strategien.

Bürgermeister Andreas Rabl diskutierte mit Rieder Geschäftsleuten Bild: sedi

Wels habe sich zum gefragten Wirtschaftsstandort entwickelt – auch in der Innenstadt habe es nach einer Zeit leer stehender Verkaufsflächen viele Geschäfts-Neuansiedlungen gegeben: Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) referierte und diskutierte auf Einladung der Freiheitlichen Wirtschaft (FW) unter Bezirksobmann Oskar Maurus in Ried mit Innenstadt-Unternehmern über mögliche Strategien.

Innenstädte müssten dem Internet-Handel mit Atmosphäre gegenwirken. "Die Menschen kommen nicht nur wegen des Einkaufens in die Stadt. Sie wollen sich treffen und unterhalten", so Rabl. "Sicher und sauber" seien Grundvoraussetzungen. Faktor ist das Schaffen von Engzonen, "diese verlangsamen, bringen Kommunikation und mehr Umsatz". Märkte seien unglaublich wichtig. "Diese locken die eigenen Bürger und die Menschen aus dem Umland."

"Frage des Leidensdrucks"

Wichtig sei, dass die Kaufmannschaft an einem Strang ziehe. Dies sei eine Frage des Leidensdrucks, so Rabl in Richtung der Rieder Kaufmannschaft. "Fokussieren Sie sich auf wenige wichtige Dinge, dann schaffen Sie Solidarität. Seien Sie geeint!", so Rabl. Die Politik müsse sich bei Entscheidungen auf mehrheitsfähigen Willen stützen können. Sinngemäßes Motto: "Überlegt euch, was ihr wollt, und dann kommt wieder".

Befragt zu seinen ersten Eindrücken nach einem Rundgang durch die Rieder Innenstadt sagt Rabl, dass ihm "ein bisschen Gemütlichkeit und Liebe zum Detail" fehle. Er forciere in Wels ausschließlich die Innenstadt, so Rabl, nicht aber die Einkaufszentren – und es gebe "nicht unerhebliche Rückwanderungstendenzen".

Die Einkaufszentren seien gut organisiert und hätten Geld für ihre eigenen Agenden, so Rabl, der dem Rieder Einkaufszentrum Weberzeile nach einer Besichtigung Rosen streut. "Gut gemacht. Die Frage und Aufgabe ist, wie sich Innenstadt und Einkaufszentrum wechselseitig möglichst gut weiterbringen können."

In Wels gebe es einen eigenen Mitarbeiter, der sich darum kümmere, "Innenstadtgeschäfte zu füllen" – Mieter und Vermieter zusammenzubringen. Es sei gelungen, die Leerstände markant zu senken. Dies sei auch durch gesunkene Mieten geschafft worden. "Es bedurfte viel Überzeugungsarbeit", so Rabl.

Man habe sich in Wels viele Veranstaltungen einfallen lassen, um Frequenz zu erzeugen. Feste seien am Ende Wirtschaftsförderung. Innerhalb der vergangenen beiden Jahre sei der Umsatz in der Welser Innenstadt quer über alle Branchen um 30 Prozent gestiegen, so Bürgermeister Rabl.

Wichtig sei, Baustellen inhaltlich und zeitlich eng mit den Geschäften und der Gastronomie abzustimmen. In Wels bekommen die Geschäfte einen genauen Zeitplan zu Baustellen, so Rabl.

In der Diskussion mit Rieder Geschäftsleuten und dem Welser Bürgermeister kam auch das Rieder Stadtmarketing zu Wort. Es gebe in der Innenstadt mittlerweile wieder viele Ansiedlungstendenzen. "Wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Die Mieten haben sich bis auf ein paar Ausnahmen den Marktgegebenheiten angepasst", so Roland Murauer, Geschäftsführer des Rieder Stadtmarketings. Innerhalb der Kaufmannschaft bedürfe es mehr Solidarität. "Ried steht aber nicht so schlecht da."

