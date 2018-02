Weiteres Freinberger Kind von Regelung betroffen

FREINBERG / PASSAU. Österreich verstoße mit Verweigerung der Mitfahrgelegenheit gegen eigene Gesetze, so Bürgerrechtler

Blick vom Innviertel auf Passau Bild: (OÖN)

Neben Luisa bleibt auch die 13-jährige Chiara Sageder mittlerweile quasi auf der Strecke. Auch sie besucht die Passauer Realschule und ist bislang immer im österreichischen Haibach in den Bus von Glas zugestiegen. Auch ihr wird die Mitfahrt inzwischen verweigert.

"Ich empfinde all das als ausgemachte Ungerechtigkeit", betont der selbsternannte Bürgerrechtler Horst Glanzer, der zufällig über den Sachverhalt von der Mutter in Passau informiert wurde. Glanzer hat mittlerweile alle Hebel in Bewegung gesetzt und wird nicht müde, die österreichischen Behörden, bis hin zum Bundeskanzleramt, auf die Misere der Schülerinnen aus Freinberg hinzuweisen.

"Meiner Meinung nach verstößt Österreich mit der Verweigerung der Mitfahrmöglichkeit gegen die eigenen Gesetze, wenn man die tatsächliche Distanz der Schulbusfahrt in Rechnung stellt." Für die Eltern der beiden Schülerinnen ist das inzwischen zu einem fast untragbaren Zustand geworden. "Ich fahre meine Tochter jeden Tag in die Schule, weil ich nicht will, vor allem jetzt im Winter, dass meine Tochter alleine bis zur nächsten öffentlichen Bushaltestelle laufen soll, das ist knapp ein Kilometer durch bewaldetes Gebiet, das ist mir zu gefährlich", so Tanja Sageder. "Zumal der Schulbus direkt hier noch jeden Tag bei uns vorbeifährt, ohne dass er Chiara mitnehmen darf."

