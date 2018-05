Weitere Shopping-Night in Ried

RIED. Viva-Italia-Markt, WeinRoas durch Innenstadt und viele andere Attraktionen.

Italienischer Spezialitätenmarkt ist in Shopping Night integriert. Bild: KAUFMANN

"Viva Italia" bei der nächsten Ausgabe der beliebten Rieder Shopping-Night am Freitag, 18. Mai: Angekündigt ist ein buntes Programm für Groß und Klein zum Genießen, Bummeln und Einkaufen. Bei einer "Rieder WeinRoas" werden edle Tropfen verkostet.

Die Geschäfte der Rieder Innenstadt und des Einkaufszentrums Weberzeile haben am Abend des 18. Mai bis 21 Uhr geöffnet. An 15 Stationen quer durch die Innenstadt können ab 16 Uhr nach dem Motto "Reise in den Süden" Weine und Aperitifs verkostet werden. Vorverkaufspässe um je sechs Euro gibt es in allen teilnehmenden Betrieben sowie der Sparkasse Ried-Haag in Ried. Bei der Shopping Night ist der WeinRoas-Pass zum Preis von je acht Euro erhältlich. Ein Fixpunkt im Rahmen der Shopping Night ist ein italienischer Spezialitäten-Markt am unteren Hauptplatz. Der Markt gastiert von 17. bis 21. Mai.

Für Kinder gibt es im Rahmen der Shopping Night einen Bastel-Workshop, eine Riesenhüpfburg, ein Lego-Bau-Event und den Kran der Feuerwehr Ried. Auf allen Plätzen tummeln sich ab 18 Uhr Straßenkünstler und Stelzengeher. Am Stelzhamerplatz fahren gegen 18 Uhr Vespa-Freunde ein. Dazu gibt es an mehreren Stellen Live-Musik, die Stadtbücherei bietet einen Bücherflohmarkt. Eine Gastrozeile auf dem Roßmarkt feiert bei der Shopping Night ihre Premiere, in weiterer Folge werde der obere Roßmarkt ab 6. Juni zu einem autofreien Platz, der jeweils freitags ab 18 Uhr mit Musik bespielt wird.

Die am Roßmarkt ansässigen Gastronomiebetriebe freuen sich über die gemeinsame Initiative, die einen neuen Impuls für die Innenstadt bringen soll, so das Rieder Stadtmarketing.

Außerdem gibt es in Ried ein Gewinnspiel mit vielen Preisen: teilnehmen auf ried.schenktfreude.at sowie am Tag der Shopping Night mittels Teilnahmekarten an einem Stand des Stadtmarketings am Hauptplatz.

