Weihnachtsblasen verkürzt das Warten auf’s Christkind

SCHÄRDING. Vom Friedenslicht über die Weihnachtsshow bis zum Hochamt – buntes, festliches Programm ab dem 24. Dezember in Schärding.

Die Stadtkapelle Schärding stimmt alle Besucher am Stadtplatz festlich auf den Heiligen Abend ein. Bild: Hubert Berndorfer

Ganz im Zeichen von Weihnachten steht auch die Barockstadt an diesem Wochenende. Für Groß und Klein wird ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm geboten:

1. Friedenslicht: Am Samstag, 24. Dezember, um 10.30 Uhr übergibt die Jugendgruppe der FF Schärding am Stadtplatz traditionell das Friedenslicht aus Bethlehem an Schärdings Bewohner und die bayerischen Feuerwehren. Das Bläserquartett der Stadtkapelle umrahmt diesen feierlichen Akt.

2. Weihnachtsblasen: Immer dann, wenn rund um den Christbaum am Oberen Stadtplatz Weihnachtlieder zu hören sind, dann dauert das Warten auf’s Christkind nicht mehr lange. Der Tourismusverband und die Stadtkapelle Schärding laden alljährlich Gäste und Bewohner am 24. Dezember um 16.45 Uhr zum traditionellen Weihnachtsblasen ein. Das Bläserquartett der Schärdinger Stadtkapelle stimmt alle großen und kleinen Besucher damit besonders festlich auf’s Christkind ein.

3. Lichtspiele-Weihnachtsshow: Die Lichtspiele-Show "Auf Engelsschwingen" wird an allen Weihnachtsfeiertagen – wie gewohnt – um 18 Uhr, 19 Uhr und 20 Uhr gezeigt. Der Lichtspiele-Rundweg ist täglich von 17 bis 23 Uhr beleuchtet.

4. Metten in Schärding: Die Kindermette in der Stadtpfarrkirche findet am 24. Dezember um 16 Uhr statt. Christvesper in der Evangelischen Kirche am Stein um 16. 30 Uhr. Um 20.30 Uhr geht die Christmette in der Kurhauskirche in Schärding über die Bühne. Christmette in der Stadtpfarrkirche beginnt um 23 Uhr.

5. Weihnachtshochamt: Ein festliches Weihnachtshochamt findet am Christtag, Sonntag, 25. Dezember, um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche Schärding statt. Präsentiert wird von W. A. Mozart die Missa in C – besser bekannt als "Krönungsmesse" für Soli und Chor, Violine I, Violine II, Violoncello, Contrabbasso, Fagotto, Oboi, Corni, Timpani und Organo. Josef Schnabel: "Transeamus usque Bethlehem"; Volksgesang: Oh du Fröhliche, Stille Nacht, Heilige Nacht; Postludium Dietrich Buxtehunde: Präludium und Fuge in D-Dur. Der Kirchenchor und das Orchester der Stadtpfarre St. Georg Schärding sind dort zu hören und sehen.

