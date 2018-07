Weberzeile-Deal nun von Behörde genehmigt

RIED. Die strategische Beteiligung des großen Immobilieninvestors TH Real Estate als 50-Prozent-Eigenkapitalpartner am Rieder Einkaufszentrum Weberzeile ist nun durch die Bundeswettbewerbsbehörde kartellrechtlich genehmigt.

Das Center- und Assetmanagement der Weberzeile bleibt auch nach der Beteiligung weiterhin beim Errichter der Werbezeile, der Spar European Shopping Centers (SES). Das Signing erfolgte, wie berichtet, im März. Über die Details wurde mit dem neuen Partner Stillschweigen vereinbart.

TH Real Estate ist mit einem verwalteten Vermögen von 91 Milliarden Euro einer der größten Immobilien-Investmentmanager der Welt. In Österreich ist TH an verschiedenen Einkaufs- und Fachmarktzentren beteiligt, darunter das InfraCenter in Linz. Der Immobilienriese ist reiner Finanzinvestor. Operativ bleibt die Führung bei SES, so SES-CEO Marcus Wild, dessen Unternehmen das Innenstadt-Center entwickelt hat.

Die Weberzeile sei seit der Eröffnung auf einem hervorragenden Weg. "Erfolgreiche Shoppartner, die perfekte zentrale Lage inmitten der Innenstadt und ein engagiertes, regionales Team vor Ort sind die wichtigsten Erfolgskomponenten. Wir freuen uns, einen strategischen Partner an diesem zukunftsträchtigen Standort zu beteiligen", sagt Wild. David Moese, Head of Investment, Austria bei TH Real Estate: "Als institutioneller Investor sind wir seit langer Zeit im Austausch mit SES und haben mit dem Unternehmen als dem marktführenden Shopping-Center-Betreiber in Österreich einen langfristigen, starken Partner gefunden. Wir freuen uns sehr, nun ein erstes Projekt gemeinsam realisieren zu können. Darüber hinaus passt die Weberzeile aufgrund des Standorts und der sehr guten Mieterstruktur hervorragend in die Anlagestrategie von TH Real Estate."

