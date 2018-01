Was tun, bis der Notarzt kommt?

SCHÄRDING/SANKT FLORIAN. Vortrag im Feuerwehrhaus in St. Florian am Inn.

Primar Thomas Meindl Bild: gespag

Primar Thomas Meindl, Leiter des Instituts für Anästhesie und Intensivmedizin sowie Ärztlicher Direktor am Krankenhaus Schärding, bietet am Mittwoch, 7. Februar, um 19.30 Uhr einen Vortrag – "Was tun, bis der Notarzt kommt" – im Mehrzwecksaal des Feuerwehrhauses St. Florian am Inn. Im Ernstfall können die ersten Minuten bis zum Eintreffen der Rettung für Patienten entscheidend sein. "Zehn bis zwölf Minuten dauert es im Durchschnitt, bis der Notarzt da ist. Minuten, in denen Sie als Ersthelfer durch wenige Handgriffe Leben retten können", so der Experte. Erste Hilfe sei nicht schwer, nicht gefährlich und könne von jedem geleistet werden. "Der größte Fehler ist, nichts zu tun. Wer ein paar Grundsätze beherrscht, der kann diese entscheidenden Minuten meistern." Der Eintritt zum Vortrag ist frei, im Anschluss beantwortet der Primar Fragen.

