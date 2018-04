Was macht diese Kreuzung so gefährlich?

AUROLZMÜNSTER, EITZING. Trotz Ampel kommt es am Bahnübergang Antiesenweg immer wieder zu Unglücken.

Große Trauer herrscht in Eitzing nach dem Tod von Johanna J. Die 66-Jährige war am vergangenen Donnerstag in Aurolzmünster bei einem Unfall an einem Bahnübergang ums Leben gekommen. Die Frau dürfte an der mit einer Ampelanlage gesicherten Bahnkreuzung einen Triebwagen übersehen haben. Der Zug rammte das Auto der Pensionistin, die dabei so schwer verletzt wurde, dass sie kurz nach ihrer Bergung im Krankenhaus Ried starb.

Johanna J. wollte am Abend ihren Enkel vom Fußballtraining abholen – der Sportplatz liegt unmittelbar neben der Bahnkreuzung – als es zur tragischen Kollion kam. Trotz roten Blinklichts hatte die Frau mit dem Auto den Bahnübergang gequert, und war auf der Fahrerseite vom Zug erfasst worden.

Schon mehrere Unfälle

Es war nicht der erste Unfall an dieser Eisenbahnkreuzung. Vor fünf Jahren hatte ein damals 56-jähriger Autolenker ebenfalls das Rotlicht übersehen und war mit seinem Auto von einem Triebwagen erfasst worden. Damals hatten der Lokführer und Fahrgäste den schwer verletzten Autofahrer aus dem demolierten Fahrzeug geborgen. Der Mann war in kritischem Zustand mit dem Rettungshubschrauber nach Linz geflogen worden.

Ein Todesopfer war zuletzt vor fast genau 18 Jahren an der selben Eisenbahnkreuzung zu beklagen. Im Mai 2000 war ein 26-jähriger Maurer aus Aurolzmünster – nur wenige hundert Meter von seinem Wohnhaus entfernt – am Weg zur Arbeit tödlich verunglückt. Auch er war trotz Rotlicht mit seinem Auto in die Eisenbahnkreuzung eingefahren und von einem Triebwagen gerammt worden.

Seit 1991 ist der Bahnübergang beim Sportplatz mit einer Signalanlage gesichert. Schon in den Jahren zuvor hatten sich an der Kreuzung mehrere tödliche Unfälle ereignet, worauf die Gemeinde Aurolzmünster auf die Sicherung mit einer Licht-Warnanlage gedrängt hatte. Seitdem gibt es die Lichtanlage, aber warum ist diese Kreuzung dennoch so gefährlich?

Eine Frage, auf die auch ÖBB-Pressesprecher Karl Leitner als Antwort nur einen eindringlichen Appell an die Verkehrsteilnehmer richten kann, noch mehr auf Licht- oder Verkehrszeichen an Eisenbahnkreuzungen zu achten.

"Die ÖBB Infrastruktur AG betreibt auch intensive Aufklärungsarbeit im Rahmen der jährlichen Sicherheitskampagne (Details dazu auf der Webseite infrastruktur.oebb.at). Investitionen in Unter- oder Überführungen seien weitere Maßnahmen, um solche Gefahrenstellen gar nicht erst entstehen zu lassen.

