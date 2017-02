Wann wird Rieder Bahnhof barrierefrei gestaltet?

RIED. Innviertler Nationalratsabgeordneter mit parlamentarischer Anfrage an den Verkehrsminister.

Abgeordneter Manfred Hofinger Bild: (privat)

In einem "Rahmenplan 2017–2022" finde sich zwar in einer Skizze, dass eine Modernisierung des Bahnhofs Ried in Planung sei – jedoch werde nicht genau ausgeführt, wann eine konkrete Umsetzung erfolgen soll, so VP-Nationalratsabgeordneter Manfred Hofinger aus Lambrechten, der nun eine parlamentarische Anfrage an den Verkehrsminister Jörg Leichtfried eingebracht hat.

Hofinger will darin wissen, wann der Bahnhof Ried barrierefrei gestaltet wird. "Für Menschen mit Gehbehinderung oder jene, die im Rollstuhl sitzen, ist es noch immer nicht möglich, beim Zug in Ried ein- oder auszusteigen", so Hofinger. "Den Menschen im Innviertel geht es nicht nur um den Erhalt des regionalen Schienenverkehrs, sondern auch darum, dass dieser von allen genutzt werden kann."

Mit der Beantwortung der Anfrage werde sich zeigen, ob und wann aus diffusen Ankündigungen in einer Präsentation auf der Homepage des Ministeriums konkrete Modernisierungsschritte werden. Die Auslastung sei hoch, der Bahnhof aber nicht barrierefrei.

Fragen an den Minister

"In welchem Jahr wird mit dem Umbau beziehungsweise der behindertengerechten Adaptierung des Bahnhofes in Ried begonnen, und wann können die Rieder mit einer umfassenden Inbetriebnahme und somit einer barrierefreien Nutzung des Bahnhofes Ried im Innkreis rechnen?" so eine der Fragen an den Minister.

Hofinger will auch wissen, ob es Gespräche mit den ÖBB gebe, Probleme auf der Hausruckbahn wie überfüllte Züge wegen des Zustands der Zuggarnituren zu beenden. Weitere Aspekte in der Anfrage an den Minister : "Nach wie vor gibt es in der Bevölkerung die Befürchtung, dass die Hausruckbahn nicht länger von den ÖBB geführt werden soll. Wie ist hier der Stand der Dinge, und was gedenken Sie zu tun, um der Innviertler Bevölkerung in Zukunft eine regionale Anbindung im Schienenverkehr zu garantieren?" (sedi)

Mehr zum Thema