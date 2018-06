Während der Ernte ging Feld in Flammen auf

GILGENBERG. Während ein Landwirt in Gilgenberg (Bezirk Braunau am Inn) mit dem Mähdrescher ein Feld mit Wintergerste mähte, ging am anderen Ende das bereits gemähte Stück in Flammen auf. Die Feuerwehr musste anrücken, beinahe die gesamte Ernte wurde vernichtet.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Der 65-Jährige Landwirt war Mittwoch gegen 17:30 Uhr in Gilgenberg mit dem Mähdrescher am Feld eines 49-Jährigen mit der Ernte der Wintergerste beschäftigt. Nach der zweiten Runde sahen sie, dass am anderen Ende des bereits abgeernteten Feldes Flammen aufgingen. Sofort wurde die Feuerwehr verständigt.

Durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Gilgenberg, Hochburg, Handenberg und Schwand konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Bis zum Eintreffen der Feuerwehren hatte sich das Feuer bereits auf einen Großteil des Feldes erstreckt und es wurde fast die ganze Ernte vernichtet. Die Höhe des entstandenen Schadens/Ernteausfall konnte noch nicht beziffert werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema