Vorrang missachtet: Fünf Verletzte nach Pkw-Zusammenstoß

OBERNBERG AM INN. Fünf Verletzte - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend in Obernberg am Inn ereignet hat.

Zu dem Unfall dürfte es gekommen sein, nachdem ein 72-jähriger Autolenker aus Deutschland, der von Richtung Bad Füssing Richtung Obernberg am Inn auf der Salzburgerstraße unterwegs war und an einer Kreuzung trotz eines von links kommenden Autos eines 18-jährigen Einheimischen in die Salzburgerstraße einfuhr. Beide Autos stießen daraufhin frontal zusammen. Auf dem Beifahrersitz des deutschen Autolenkers saß eine 80-jährige Frau. Im Wagen des 18-Jährigen aus Obernberg fuhren zwei Gleichaltrige mit.

Alle fünf Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt, drei davon schwer. Sie wurden in die Krankenhäuser nach Ried im Inn und nach Braunau am Inn gebracht. Die Feuerwehren Obernberg und Reichersberg richteten für die Dauer der Bergungs-und Aufräumarbeiten eine lokale Umleitung ein.

