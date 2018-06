Vor Wechsel in Pfarren

INNVIERTEL. Personelle Veränderungen in Katholischer Kirche.

Die Diözese kündigt für das Innviertel mehrere Wechsel an. Per 1. September: Francis Abanobi wird zum Kooperator von Maria Schmolln, Roßbach und Treubach ernannt und zugleich als Kooperator von Perg entpflichtet. Maximus Nwolisa wird zum Kooperator von Braunau-Maria Königin, Braunau-Ranshofen, Braunau-St. Franziskus und Braunau-St. Stephan ernannt und zugleich als Kooperator von St. Georgen im Attergau entpflichtet.

Krzysztof Mielnik, Pfarradministrator in Mettmach und Pfarrmoderator von Mehrnbach, wird zum Dechant des Dekanates Aspach bestellt – in Nachfolge von Alfred Gattringer. Victor Onyeador wird zum Pfarradministrator in Aurolzmünster bestellt, in Nachfolge von Jophy Francis. Letzterer bleibt Pfarrer in St. Martin im Innkreis und Utzenaich.

Monsignore Stefan Hofer wird als Pfarrprovisor von Braunau-Maria Königin entpflichtet und zum Kurat im Dekanat Braunau ernannt. Markus Klepsa, Pfarrer in Eggelsberg, Geretsberg und Moosdorf, wird zusätzlich zum Pfarrmoderator von Hochburg und Maria Ach bestellt – in Nachfolge von Johann Schausberger. Dieser wird als Pfarrprovisor von Hochburg und Maria Ach entpflichtet und bleibt Pfarrer von Riedersbach und St. Pantaleon. Kingsley Okafor wird zum Kooperator in Eggelsberg, Geretsberg und Moosdorf bestellt und zugleich als Kooperator in Steyr-Stadtpfarre entpflichtet. Marek Nawrot wird zum Pfarradministrator in Königswiesen und Mönchdorf, zugleich wird er als Pfarradministrator in Braunau-St. Stephan entpflichtet.

Severin Piksa Pfarradministrator in Braunau-Ranshofen, wird zusätzlich zum Pfarradministrator von Braunau-Maria Königin in Nachfolge von Stefan Hofer und von Braunau-St. Stephan bestellt in Nachfolge von Marek Nawrot sowie von Braunau-St. Franziskus, wo er zugleich als Pfarrmoderator entpflichtet wird.

Per 1. Oktober: Gert Smetanig wird zum Regionaldechant für das Innviertel ernannt – in Nachfolge von Johann Schausberger. Alfred Gattringer, Pfarrer in Roßbach und Treubach, wird zusätzlich zum Pfarrprovisor von Maria Schmolln bestellt, in Nachfolge von Henryk Pyka. Dieser wird als Pfarrprovisor in Maria Schmolln entpflichtet und kehrt in seine Heimat Polen zurück.

