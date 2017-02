Vor Ablöse von SV-Ried-Manager Reiter: "Halte das für großen Fehler"

RIED. Aufregung vor Präsidiumssitzung am Montag: Rieds Sportstadtrat Michael Steffan macht SVR-Manager Stefan Reiter die Mauer.

Seit mehr als 20 Jahren ist Stefan Reiter als Manager der SV Ried für die sportlichen Entscheidungen des Bundesligisten verantwortlich. Bild: Streif

Am Montag um 15 Uhr absolviert die SV Guntamatic Ried gegen Blau-Weiß Linz ihr letztes Vorbereitungsspiel vor dem Saisonauftakt am kommenden Samstag gegen den WAC. Doch seit Freitag gibt es in Ried fast nur ein Gesprächsthema: Die bevorstehende Ablöse von Stefan Reiter als Manager des Fußball-Bundesligisten, die OÖN haben berichtet. Wie sehr häufig in den vergangenen Jahren machen die Rieder vor allem abseits des Spielfeldes Schlagzeilen.

Seit 1993 lenkt Reiter, mit einer Unterbrechung von vier Jahren, die Geschicke der SV Ried. Dass er möglicherweise nach einer Präsidiumssitzung am Montag Abend als Manager Geschichte sein könnte, wird im Innviertel heftig diskutiert.

Sportstadtrat ist sauer

Rieds SP-Sportstadtrat Michael Steffan ist über die Vorgehensweise alles andere als glücklich. "Nach mehr als 20 Jahren erfolgreicher Arbeit kann man nicht so mit Stefan Reiter umgehen. Das hat er sich nicht verdient. Ich halte das für einen sehr großen Fehler", sagt Steffan im Gespräch mit den OÖN.

Reiter sei seit zwei Jahrzehnten die prägende Figur bei den Rieder Wikingern. Steffan glaubt, dass "persönliche Befindlichkeiten" ein Hauptgrund der bevorstehenden Ablöse sind. "Der Zeitpunkt ist wenige Tage vor dem Frühjahrsauftakt denkbar ungünstig. In dieser Situation auf das fachliche Wissen von Reiter zu verzichten, halte ich persönlich für einen großen Fehler. Es gibt keinen, der über so viel fachliches Wissen in Sachen Fußball verfügt", sagt Steffan und fügt hinzu: "Ich bin skeptisch, das familiäre Umfeld der SV Ried scheint völlig über Bord geworfen zu werden. Ich hoffe nur, dass der Klassenerhalt gelingt."

Darüber, wie es nach der heutigen Sitzung im sportlichen Management weitergeht, kann derzeit nur spekuliert werden. Auch der Name Gerhard Schweitzer ist gefallen, das dementiert Finanzvorstand Roland Daxl nicht. "Schweitzer kennt den Verein in- und auswendig. Er wäre eine Bereicherung", sagt Daxl, der im ORF-Interview neue vereinsinterne Strukturen ankündigt (hier geht es zu einem ausführlichen Interview vom Jänner mit Roland Daxl).

In den sozialen Netzwerken und in Fußball-Foren wie dem Austria Soccer Board wird Daxl von zahlreichen Fans kritisiert. An einer Fan-Aktion, die sich wohl gegen die aktuellen Entwicklungen richten wird, beim ersten Heimspiel am Sonntag, 19. Februar, gegen Salzburg dürfte im Hintergrund bereits gearbeitet werden.

Auch der ehemalige Ried-Kicker Anel Hadzic meldete sich auf Facebook zu Wort. "Ich bin zutiefst enttäuscht, dass man einen Mann abservieren will, dem die SV Ried alles zu verdanken hat."

Auf Twitter stellt Peter Klinglmüller, Pressesprecher von Rapid Wien, die Frage: "Ob das eine gescheite Idee der SV Ried ist?" Sicher ist, dass der Bundesligist vor dem Frühjahrsauftakt gegen den WAC einmal mehr vor einer turbulenten Woche steht. Die Verantwortung liegt wohl ab Montag Abend in den Händen des Präsidiums.

Zitiert

"Das familiäre Umfeld der SVR wird immer mehr über Bord geworfen.“

Michael Steffan, Sportstadtrat SP Ried

„Gerhard Schweitzer kennt den Verein in- und auswendig. Er wäre eine Bereicherung.“

Roland Daxl, Finanzchef SV Ried

„Ich bin zutiefst enttäuscht, dass man einen Mann abservieren will, dem die SV Ried alles zu verdanken hat.“

Anel Hadzic, Ex-Ried-Kicker

Michael Steffan - SP Sportstadtrat

1 Kommentar (2863) · 05.02.2017 19:12 Uhr von jack candy· 05.02.2017 19:12 Uhr Vielleicht war es doch ein Fehler, Draxl nach seinem "Putschversuch" gegen Willminger vor zwei Jahren wieder in den Vorstand zurückzuholen. Antwort schreiben

