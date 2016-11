Von einem, der tief im Keller saß

BRAUNAU. Gunter Gabriel denkt noch lange nicht ans Aufhören – Musik und Texte sind ihm wichtig.

„Solange ich eine Gitarre halten kann, werde ich auf der Bühne stehen.“ Gunter Gabriel kommt ins Gugg. Bild: Büro GG

Nicht nur Lieder, für die er bekannt ist, bringt Gunter Gabriel mit, wenn er im Braunauer Kulturhaus Gugg auftritt. Er hat ein Buch geschrieben – und wird vermutlich vielleicht noch eins nachreichen. Warum, verrät er im Interview.

Sie treten demnächst in Braunau auf, waren Sie schon einmal in der Stadt am Inn?

Gabriel: Ich bin das erste Mal hier, eine Premiere sozusagen, und habe vor, mir die Stadt genau anzusehen.

Sie kommen mit Ihrem aktuellen Programm "Wer einmal tief im Keller saß". Was erwartet die Zuseher an diesem Abend?

Ich singe meine Lieder und lese aus meinem Buch. Es ist ein unterhaltsamer Rückblick auf mein Leben als Outlaw, als Außenseiter, der ich ja bin. Ein Lebensstil, für den ich mich entschieden und für den ich meinen Preis bezahlt habe.

Wann war für Sie dieses eine Mal, als Sie tief im Keller saßen?

1985. Ich bin einem Finanzbetrug aufgesessen und habe zehn Millionen Mark verloren. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, ich wäre ganz unten. Aber in Wahrheit war das meine Rettung. Ich bin nicht daran zerbrochen, sondern habe gemerkt, dass mir Geld nichts bedeutet. Eigentlich hat da mein Leben erst so richtig angefangen.

Sie werden oft nach Ihrer finanziellen Situation gefragt. Warum interessiert die Menschen, wie viel Geld Sie haben?

Vielleicht, weil ich so offen damit umgehe, dass mich Geld nicht interessiert. Ich habe Freunde, Fans, Erinnerungen. Daran bin ich reich, mit Geld hat das nichts zu tun.

Haben Sie in Ihrem Leben etwas getan, das Sie zutiefst bereuen?

Ich bereue vieles. Ich habe Fehler gemacht, die meisten aus Übermut. Ich gehöre sicher nicht zu den Menschen, die behaupten, nichts in ihrem Leben zu bereuen.

Und umgekehrt: Bereuen Sie, etwas nicht getan zu haben? Oder gibt es etwas, das Sie noch unbedingt tun möchten?

Ich muss noch den Überdrüber-Song schreiben mit dem Titel "Liebe dich selbst". Denn das ist das Wichtigste. Aber eigentlich war das Leben gut zu mir. Ich habe vier tolle Kinder, drei Enkelkinder. Ich bin happy.

Sie covern Bands wie Radio-head. Sie haben einen Song mit der Punkband "Die Ärzte" aufgenommen. Sie werden als Rebell bezeichnet. Laut Wikipedia sind Sie aber ein Country- und Schlagersänger. Sind Sie denn musikalisch auf ein Genre einzugrenzen?

Schlagersänger: Das ist eine degradierende Bezeichnung. Heute sind Schlager nicht mehr viel wert, haben keine Philosophie mehr. Ich bin Songwriter, Geschichtenerzähler. Und in meinem Herzen bin ich Rock´n´Roller. Ich liebe auch Klassik, Schubert zum Beispiel, aber mit Elvis fing alles an.

Stimmt es, dass Sie aktuell bereits an einer Fortsetzung Ihrer Biografie arbeiten?

Ja, sie trägt den Titel "Was ich vergaß, zu erwähnen". Eine Ergänzung sozusagen.

Möchten Sie bis zum Ende Ihrer Tage auf der Bühne stehen? Oder wird es eine Abschiedstour geben, nach der Sie Ihr Pensionistendasein genießen?

Nein, sowas wird es von mir nicht geben. Solange ich eine Gitarre halten oder ein Buch lesen kann, werde ich auf der Bühne stehen.



Gunter Gabriel, "Wer einmal tief im Keller saß", Freitag, 25. November, 20 Uhr, Kulturhaus Gugg, Braunau. Karten: gugg.at

