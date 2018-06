Von der Sonne geblendet: Motorradfahrer kollidiert mit PKW

MARIA SCHMOLLN. Weil er von der Sone geblendet wurde, übersah ein 68-jähriger Autolenker einen Motorradfahrer, worauf es zu einer Kollision kam.

Der verunfallte Motorradlenker wurde in das Kramkenhaus Braunau gebracht. Bild: OÖN

Der 68-jährige aus dem Bezirk Braunau am Inn wollte die Straße mit seinem PKW in Richtung eines Feldweges überqueren. Er vergewisserte sich laut eigenen Angaben dabei, ob die Straße frei wäre, wobei er dabei von der Sonne geblendet worden sein dürfte. Da er kein Fahrzeug im Querverkehr wahrnahm, fuhr er los.

Er übersah dabei jedoch einen 52-jährigen Motorradfahrer aus Deutschland, der in Richtung Sankt Johann am Walde unterwegs war. Der Motorradlenker kollidierte im Bereich des rechten Vorderrades mit dem Pkw und wurde durch den Anprall auf die Motorhaube und in weiterer Folge zu Boden geschleudert.

Der Deutsche wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus Europa 3" in das Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert. Der Autolenker blieb unverletzt.

