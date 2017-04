Von der Ratschn bis zum Schokohasen: Brauchtum rund ums Osterfest

SCHÄRDING. Schärding ist immer einen Besuch wert, aber an diesem Wochenende ganz besonders.

Die Schärdinger Osterbrunnen sind ab sofort in der Barockstadt zu bewundern und als Fotomotiv besonders beliebt. Bild: Hubert Berndorfer

Wenn der Osterhase kommt, auf nach Schärding. Die Barockstadt Schärding lockt am bevorstehenden Osterwochenende mit einem bunten Programm für die ganze Familie.

1 Oakas-Verkostung: Am heutigen Gründonnerstags-Wochenmarkt bieten die aktiven Schärdinger Goldhaubenfrauen eine "Oakas"-Verkostung an. Außerdem verkaufen sie Brauchtumsgebäck, handgemachte Osterdekoration für Tisch und Tür, Zirbenpolster, Kräutersalz, Weihkorbdeckerl und Osterkekserl für einen guten Zweck.

2 Osterbrunnen: Wenn die Brunnen in der Barockstadt Schärding mit bunten Ostereiern, Frühlingsblumen und anderen Verzierungen bezaubernd dekoriert sind, dann ist das ein sicheres Zeichen für Frühling und das bevorstehende Osterfest. Die Schärdinger Osterbrunnen sind ab sofort wieder zu bestaunen und als Fotomotiv besonders beliebt.

Ein Spaziergang im Orangeriepark lohnt sich zu dieser Jahreszeit ganz besonders.

3 Schärdinger Osterratschn: In luftige Höhe – auf den 64 Meter hohen Kirchturm der Stadtpfarrkirche St. Georg – begibt sich am Karfreitag und Karsamstag der Schärdinger Stadtführer Franz Rathwallner. Pünktlich um 7 Uhr und 12 Uhr sowie am Karsamstag zusätzlich noch um 19 Uhr setzt der Ratschn-Bua die 99 Dezibel laute Riesenratsche händisch in Schwung. Wer die Ratsche gut hören möchte, sollte allerdings in die Nähe der Kirche kommen, da der Schärdinger Stadtplatz verkehrsbedingt doch sehr laut ist.

4 Schokolade vom Schärdinger Osterhasen: Der Schärdinger Osterhase hüpft am Karfreitag über den Stadtplatz. Für große und kleine Schärding-Fans hat er leckere Schokohäschen in seinem Körbchen dabei. Anzutreffen ist der Osterhase von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr in der Innenstadt. Bei Schlechtwetter in den Geschäften und Lokalen. Er lässt sich gerne mit den kleinen Besuchern fotografieren.

5 Ostermarkt: Frühlingserwachen am Stadtplatz Der dreitägige Ostermarkt, mit seinem frühlingshaften Flair, bringt österliches Kunsthandwerk in das reizvolle Ambiente des barocken Stadtplatzes. Von Karfreitag bis Ostersonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, wird eine große Auswahl an liebevoll gestalteten Geschenkideen – von handbemalten Eiern, Ostergestecken, Holzschnitzereien, dekorativem Tischschmuck über Glaskunst bis hin zu Keramik- und Töpferware - angeboten. Der Eintritt ist frei.

6 Ostern am Bauernmarkt: Der beliebte Schärdinger Bauernmarkt, der jeweils am ersten und dritten Samstag im Monat von 7.30 bis 12 Uhr am Oberen Stadtplatz stattfindet, steht am Karsamstag ebenfalls ganz im Zeichen des bevorstehenden Osterfestes. Ostereier sowie Lammspezialitäten können Besucher dort erwerben.

Der Osterhase übernimmt am Sonntag und Montag das Kommando bei der Schärdinger Innschifffahrt.

7 Schiff ahoi, Osterhase: Die Schärdinger Innschifffahrt bietet am Ostersonntag und Ostermontag jeweils ab 11 Uhr und 14 Uhr zweistündige Innschifffahrten ab Schärding an. Das Panoramaschiff "MS Schärding" verlässt zusammen mit dem Osterhasen den Schärdinger Hafen und schippert durch das romantische Untere Inntal bis Passau/Ingling. Bei der Rückfahrt wird an der Burg Wernstein ein kurzer Zwischenstopp eingelegt. Nach der Ostereiersuche rund um die Mariensäule geht’s mit dem Schiff zurück nach Schärding. Details unter www.schaerding.at. Anmeldung unter: 07712/ 7350

8 Kirchenmusik zu Ostern: Ein festliches Osterhochamt wird am Ostersonntag um 9.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Schärding zelebriert. Am Ostermontag wird die Liturgie um 17.45 Uhr in der Schärdinger Kurhauskirche mit typischer süddeutscher Barockmusik musikalisch gestaltet.

9 So schmeckt Ostern: Mit Bärlauch-, Lamm-, Spargelgerichten und anderen Köstlichkeiten verwöhnen die Schärdinger Gastronomiebetriebe alle Besucher. Was es wann und wo an Köstlichkeiten gibt, ist im aktuellen Genusskalender der Aktiwirte zu lesen. Dieser kann telefonisch unter Tel: 07712/ 4300-0 angefordert werden bzw. als Download auf aktiwirte.at.

Info und Programm: online unter www.schaerding.at

