Vom Brot bis zur Slipeinlage: Alles "natürlich" beim Bio-Greissler Wallner

TAUFKIRCHEN AN DER PRAM. Nach Burn-out das Leben neu geordnet: Aus ehemaligem Großhandelsvertreter aus Taufkirchen an der Pram wurde ein höchst überzeugter Unternehmer.

Der Umwelt und Gesundheit zuliebe kauft Maria Renoldner "alles Mögliche" bei Biogreißler Hubert Wallner ein. Bild: Burgstaller

Vor drei Jahren wagte Hubert Wallner den Sprung in die Selbstständigkeit – er eröffnete in der Berndobler Straße den "BioGreissler". Und das, nachdem ihn ein Burn-out für gut ein Jahr aus der gesundheitlichen Bahn geworfen hatte. Er hätte nach seiner langen Krankheit als Großhandelsvertreter in seiner alten Firma weiterarbeiten können, hat sich aber für einen "Radikalschnitt" entschieden. Die Frage, ob die Arbeit als Unternehmer "gesünder" sei, beantwortet der heute 41-Jährige mit "auf jeden Fall. Durch meine Krankheit bin ich erst draufgekommen, um wie viel gesünder bio ist. Ich lebe heute danach." Der zweifache Familienvater verkauft "bio" nicht nur, er lebt auch danach.

Liegt die Frage nahe, ob man als Betreiber eines Bioladens davon leben und eine vierköpfige Familie ernähren kann? Biogreißler Wallner schmunzelt und meint, ohne nachdenken zu müssen: "Wenn man bescheiden und mit ganzem Herzen dabei ist, ja! Und wenn man eine Frau hat, die auch arbeiten geht." Das Geschäft scheint tatsächlich gut zu gehen. Immer wieder springt Wallner während des Interviews auf, um Kundschaften zu bedienen und zu beraten. In einer gemütlichen Ecke – die zwei Tische aus Europaletten gezimmert und mit einer Glasplatte darauf – genießt eine vierköpfige Runde Tee und Kaffee, vom Chef selbst zubereitet und flott serviert.

Keine Alternative zu bio

Dem Argument, dass viele des Geldes wegen lieber im Diskontladen einkaufen als im Biogeschäft, widerspricht Wallner erst gar nicht. "Für jene aber, die sich bewusst gesund ernähren und auch für die Umwelt etwas tun wollen, gibt es keine Alternative zu bio. Und das Argument günstiger stimmt auch nicht nimmer. Ich kann mich an Tage im Vorjahr erinnern, da war unsere Biobutter billiger als die konventionell hergestellte." Und wenn Brot bei ihm vielleicht ein paar Cent teurer sei als beim Discounter, dann solle man bedenken, dass Biobrot viel früher satt mache. "Bei uns ist man halt schon mit zwei Scheiben satt, während man bei herkömmlich hergestelltem Brot oft die doppelte Menge braucht", ist der Jungunternehmer engagiert bei der Sache. Regionalität liegt ihm ebenfalls am Herzen. So weit es geht, deckt er sich mit Bio-Produkten aus der Umgebung ein. Für die angebotenen regionalen Waren gilt genau so wie für den Verkauf: "Tendenz steigend", freut sich der Innviertler.

Auch online bio shoppen

Geben tut es bei BioGreissler Hubert Wallner in der Berndobler Straße alles, was das Herz begehrt. Und mehr: Als der Verfasser dieses Berichtes genau wissen wollte, wo in Taufkirchen die Greißlerei Hubert Wallners zu finden sei, gab er unter dem Namen "Bio Greisslerei" auch "Lage" ein. Anstatt einer Karte mit dem Hinweis, wo das Geschäft zu finden sei, kam der Hinweis "Tanga-Slipeinlage"... Ja, auch das gibt es bei Hubert Wallner. Freilich nur über den Online-Verkauf www.biogreissler-shop.at. Die Antwort auf die Frage, was an einer Tanga-Slipeinlage bio sei, brachte Hubert Wallner alles andere als in Verlegenheit. "Weil sie nur aus natürlichen Fasern besteht."Apropos online: Die Homepage Wallners (www.biogreissler.info) ist ein Hammer, nicht der besagten Einlagen, sondern der Gestaltung wegen.

