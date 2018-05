Vom Altenheim bis zum Vitalen Wohnen

SCHÄRDING. Geplanter Baubeginn für "Zentrum Tummelplatz" in Schärding Anfang 2019 – Eröffnung 2021.

Gut Ding braucht ja bekanntlich Weile. Diese Redensart trifft wohl auch beim "Zentrum Tummelplatz" in Schärding zu. "Es gab viele Überlegungen, was wir am Areal des ehemaligen Bezirksalten- und Pflegeheimes am Tummelplatz in Schärding Neues machen könnten. Letztendlich war der Abriss der alten Gebäude sicher die richtige Entscheidung und die Pläne der Vöcklabrucker Architekten Gärtner und Neururer haben sogar die Skeptiker im Vorstand vollends überzeugt", erklärt Rudolf Greiner, Schärdings Bezirkshauptmann sowie Obmann des Sozialhilfeverbandes (SHV) im Rahmen der Präsentation des Siegerprojektes.

Das ehemalige Bezirksalten- und Pflegeheim in der Tummelplatzstraße bestand aus einem Haupttrakt, einem Quertrakt und dem sogenannten Pflegeheim. Die Gesamtfläche des Areals beträgt 8.368 Quadratmeter. "Nach der Errichtung der Alten- und Pflegeheime in Zell/P. 2004 mit 63 Plätzen und dem Bau des BAPH Esternberg 2008 befasste sich der SHV Schärding sehr intensiv mit der Sanierung bzw. dem Neubau des Heimes in Schärding", so Greiner.

Studierende der Fachhochschule Oberösterreich beschäftigten sich mit der Weiterentwicklung dieses Areals, sammelten Ideen und die unterschiedlichen Möglichkeiten wurden geprüft. "Die Errichtung eines Containerdorfes als alternative Wohnmöglichkeit vor Ort stieß wegen der hohen Kosten auf Ablehnung. Resultat war, dass man sich für den Neubau auf neuem Standort entschied. So entstand das Bezirksalten- und Pflegeheim in der Ernst-Fuchsig-Straße 2", erklärt der SHV-Obmann. Zeitgleich mit der Errichtung des neuen Bezirksalten- und Pflegeheimes mit 90 Normplätzen, das im Jänner 2015 bezogen werden konnte, war die Entscheidung zu treffen, was mit dem alten Areal in der Tummelplatzstraße 7 passieren soll.

Abermals wurden verschiedene Möglichkeiten geprüft, bevor letztendlich Ende 2014 von der Verbandsversammlung beschlossen wurde, den Altbestand in der Tummelplatzstraße 7 total abzureißen und alles neu zu errichten. Miteinbezogen wurde auch das Familienzentrum, das in der alten Birek-Villa, gleich neben dem Heim, untergebracht war. Auch hier war das Ergebnis, dass eine Unterbringung im Zentrum Tummelplatz die vorteilhafteste Alternative darstellt.

Beim Architektenwettbewerb setzte setzte sich das Vöcklabrucker-Duo Gärtner und Neururer einstimmig durch. "Man hat gleich gesehen, dass die Architekten bereits zahlreiche solcher Projekte geplant haben. Sie haben alle Anforderungen optimal gelöst", so Greiner. Neben den Synergieeffekten der zahlreichen Einrichtungen (Infobox) werden vor allem auch wertvolle Kontakte zwischen den Generationen ermöglicht. 2019 soll mit dem Bau des "Zentrum Tummelplatz" begonnen werden.

Daten und Fakten „Zentrum Tummelplatz“ in Schärding im Überblick

Das Zentrum Tummelplatz, zwischen der Tummelplatzstraße und der Franz-Xaver-Brunnerstraße in Schärding gelegen, umfasst folgende Projekte:

1. Bezirksalten- und Pflegeheim mit 112 Plätzen, davon 8 Kurzzeitpflegeplätze, sowie 10 Plätze für an Demenz erkrankte Personen; insgesamt also 122 Plätze.

2. Tagesbetreuung: Bis zu 16 Personen können im Zentrum Tummelplatz tagsüber betreut werden. Die Tagesbetreuung ist die wirksamste Entlastung für Pflegende Angehörige. Diese ist weiters ein wichtiges Bindeglied zwischen der Hauskrankenpflege sowie der stationären Pflege.

3. Familienzentrum (FIM –Familie im Mittelpunkt): Eine Begegnungsstätte für Familien wird ebenfalls im Zentrum Tummelplatz entstehen. Dort werden verschiedenste Angebote für Menschen von 0 bis 99 Jahren angeboten. Dazu kommen noch Beratungsstellen, wie etwa Schuldner- und Familienberatung sowie Krebshilfe und Arbeitsassistenz.

4. Heimgebundene Wohnungen: „ViWo - Vitales Wohnen“ wird am Tummelplatz mit 20 bis 30 Heimgebundenen Wohnungen entstehen. Erbaut und finanziert werden die Wohnungen von der ISG. Das Einweisungsrecht hat der SHV Schärding. Bewerben kann sich jeder über 65 Jahre oder Menschen mit Pflegegeld.

