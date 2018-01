Volkshilfe-Obmann will "ein offenes Ohr haben und Sprachrohr sein"

NEUKIRCHEN, BRAUNAU. Michael Spitzwieser (23) ist der jüngste Vorsitzende in der Geschichte der Volkshilfe OÖ.

Volkshilfe-Vorstand (von links): Gabriele Knauseder, Karl Felbermair, Heidi Kasper, der neue Obmann Michael Spitzwieser, Gabriele Stelzl Bild: Hatheuer

Der neue Bezirksvorsitzende der Volkshilfe, Michael Spitzwieser, ist erst 23 Jahre. Er wird gerade zum Krankenpfleger ausgebildet, lebt in Neukirchen, wo er auch SPÖ-Gemeinderat ist, und engagiert sich bei der Volkshilfe seit eineinhalb Jahren. Armut lässt ihn nicht kalt.

Gibt es für Ihr soziales Engagement ein Schlüsselerlebnis?

Spitzwieser: Ein Erlebnis dazu: Im Urlaub – ich war ungefähr neun Jahre – haben wir Bettler gesehen. Da habe ich meine Mama gefragt, ob ich Geld haben kann und habe es einem Bettler gegeben. Beim dritten hat die Mama gesagt, dass das zu viel wird. Da war ich sehr traurig.

Und ab da ist das für Sie ein Thema geblieben?

Ich habe mir immer angehört, was die Leute erzählen, wie ihre Lebenssituation ist, wo man was verbessern kann, wo sie um Unterstützung ansuchen können. Dieses Engagement für die Volkshilfe ist etwas Neues für mich. Natürlich hat auch meine Berufsentscheidung – Krankenpfleger – mit dem sozialen Gedankengut zu tun.

Von welcher Welt träumen Sie?

Der Schlüssel wäre, dass jedes Kind die selben Chancen hat. Es gibt das Phänomen, dass Reichtum vererbt wird. Aber es gibt auch das Phänomen, dass Armut vererbt wird. Es gibt Familien, die seit Generationen arm sind. Dass man da wirkliche Chancengleichheit herstellt, das wünsche ich mir. Schlimm ist, dass es im dritten Jahrtausend immer noch Hunger auf der Welt gibt.

Sie sind 23, jung für die Funktion. Kriegen Sie das zu spüren?

Ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll. Dann ist der Vorstand auf mich zugekommen und hat gesagt, dass ich die Unterstützung kriege, die ich brauche. Das ist mir sehr viel wert.

Wie ist die Volkshilfe im Bezirk aufgestellt?

Ein gut eingespieltes Team, wir sind alle auf einer Wellenlänge. Die Organisation haut super hin. Ich wünsche mir, dass die Sparten mehr zusammenwachsen, den Start haben wir bei einem Treffen vorige Woche gemacht. Ich möchte auch die Mitarbeiter mal zu einem Gespräch einladen. Sie sehen tagtäglich die Probleme, zum Beispiel im Gesundheitssystem. Ich möchte ein offenes Ohr haben und Sprachrohr sein. Das Fest der Begegnung und der Tag der Armut sind mir wichtig.

Soziale Themen sind ja eher nicht so im Trend momentan...

Was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, ist doch ein Prozess der Entsolidarisierung, – dass sich keiner mehr um den anderen kümmert. Wir verhalten uns in gewissen Bereichen nicht mehr, wie eine Solidargesellschaft reagieren sollte.

Hatten Sie selber schon mit Armut, mit Benachteiligten zu tun?

Das sehe ich in der Arbeit regelmäßig, Armut begegnet mir auch auf der Straße.

Volkshilfe Braunau

Neugewählter Vorstand im neugegründeten Volkshilfe-Bezirksverein Braunau (vorher nur Braunau):

Michael Spitzwieser (Neukirchen), Stellvertreterin Gabriele Stelzl (Braunau), Finanzreferentin Gabriele Knauseder (Braunau), Stellvertreterin Barbara Prillhofer-Lutz (Neukirchen), Vorstandsmitglieder: Claudia Aigner, Karl Felbermair, Heidemarie Kasper, Barbara Pucher; Rechnungsprüfer: Harry Buchmayr und Dietmar Moser.

Dienstleistungen:

Gesundheit und Soziale Dienste: 38 Mitarbeiter und zwei Freiwillige in den Bereichen Heimhilfe, Hauskrankenpflege, mobile Therapie, Altenarbeit, Haushaltsservice, Schulbus, Demenzgruppe; Stützpunkt Lerchenfeldgasse 6.

Menschen mit Beeinträchtigung: 13 Mitarbeiter, „Lebensart“-GmbH, Wohnverbund Ostermiething.

Arbeitswelt: sechs Mitarbeiter in den Bereichen Arbeitsassistenz und Jugendcoaching.

Flüchtlings- und MigrantInnen-Betreuung: 27 Mitarbeiter und 15 Freiwillige in der Regionalstelle (Franz-Stelzhamer-Straße), in vier Wohnprojekten in Braunau (Fleschenfeldstraße, Kapuzinerkloster, Hotel Andre, Aventinstraße), Friedburg, Mattighofen, Jugendwohnhaus Braunau (mittlerweile beendet), ReKI, Wohnen im Dialog.

