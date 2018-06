Vier Rieder Rechtsanwälte bündeln ab sofort ihre Kräfte

RIED / SCHÄRDING. Anforderungen der Klienten seien so besser zu bewältigen.

Juristen-Quartett: Wolfgang Aigner, Susanne Aigner, Thomas Fischer und Gerhard Stranzinger Bild: AFS/resch.foto

"Mit diesem Zusammenschluss stellen wir uns noch breiter auf, um im Sinne unserer Klienten auf zusätzlichen Rechtsgebieten Mandate übernehmen zu können", sagt der Rieder Rechtsanwalt Wolfgang Aigner.

Neu zum bestehenden Team mit Susanne Aigner und Thomas Fischer stößt ab sofort der Rieder Jurist Gerhard Stranzinger dazu. Damit wolle man die juristische Expertise von vier Rechtsanwälten in der Kanzlei "Aigner-Fischer-Stranzinger" bündeln. Sprechstellen bietet die Kanzlei auch in Frankenburg, Schärding und St. Johann am Walde an. Stranzinger ist seit 2003 als Rechtsanwalt in Ried tätig und wird die Kanzlei vor allem in den umfassenden Bereichen Wirtschafts- und Insolvenzrecht verstärken.

Bereiche werden komplexer

"Viele Bereiche werden von Jahr zu Jahr komplexer. Daher ist diese Zusammenarbeit mit Sicherheit der richtige Weg", betont Stranzinger. Das Konkursrecht sei eine sehr spannende und interessante Materie. "Es muss nicht immer nur negativ sein. Man kann Unternehmen auch nachhaltig sanieren", so Stranzinger.

Susanne Aigner konzentriert sich vor allem auf das Familienrecht, Scheidungen und Obsorgeangelegenheiten. "Für mich ist es wichtig, für beide Seiten eine gute Lösung zu finden. Oft sind Kinder im Spiel, daher sind außergerichtliche Lösungen oft die bessere Option", sagt Aigner. Fischer hat seine Schwerpunkte unter anderem im Verkehrsrecht, Verwaltungsrecht und Baurecht. "Wir wollen die Sprache der Innviertler sprechen. Unser Anspruch ist es, unseren Klienten auch komplizierte Sachverhalte möglichst verständlich zu erklären", so die vier Rechtsanwälte.

