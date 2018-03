Viele Besucher bei Frühjahrsmesse

BRAUNAU. Trotz Kälteeinbruchs verzeichnete die Braunauer Frühjahrsmesse Besucherrekord, so die Veranstalter.

Mit Besuch zufrieden Bild: Messe Braunau

Am Samstagmittag sei der große Gratis-Parkplatz brechend voll gewesen, so Leiter Herwig Untner. Beim Eingang erwartete die Besucher der erste kulinarische Höhepunkt, die Profis der Firma Weber Grill, in Kooperation mit RedZac-Braunau, allen voran Weltmeister Leo Gradl, zauberten Snacks auf ihren Grillern.

Dazu kam ein Rahmenprogramm mit Kochshows, Jumping-Fitness-Vorführungen und Vorträgen. Die Aussteller seien durch die Bank zufrieden gewesen. Herwig Untner: "Ich freue mich total für die vielen Aussteller, die sich so viel Mühe geben und bedanke mich bei jedem einzelnen Besucher an dieser Stelle." Natürlich rechne man damit, dass die Leute kommen, aber die eine oder andere schlaflose Nacht verursache so ein Event auch nach fast 20 Jahren Organisationsarbeit immer noch.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema