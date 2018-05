Verschönerungs- und Volksfestverein Andorf: Ära Holz endet nach 58 Jahren

ANDORF. Beinahe sechs Jahrzehnte lenkten zuerst Hans und nachher Sohn Hans-Joachim Holz die Geschicke des VVA. Ab sofort ist Hans Hosner an der Spitze des engagierten Teams.

VVA-Ehrenobmann Hans-Joachim Holz (li.) mit seinem Nachfolger Hans Hosner. Bild: Bauböck

Der Name Holz sowie der Verschönerungs- und Volksfestverein Andorf (VVA) sind untrennbar miteinander verbunden. Von 1960 bis 2002 lenkte Altbürgermeister Hans Holz als Obmann die Geschicke des Vereines, von 2002 bis 2018 stand Sohn Hans-Joachim Holz an der Spitze des VVA.

Bei der Generalversammlung stellte Holz sein Amt zur Verfügung und wurde zum Ehrenobmann ernannt. Auch Paul Sonnleitner, der 16 Jahre als Stellvertreter an der Seite von H.J. Holz stand, zog sich aus dem Vorstand zurück. Der langjährige Obmann-stellvertreter Hans Hosner wurde einstimmig zum neuen Obmann gewählt. 1905 wurde der VVA als damaliger Verschönerungsverein gegründet und ist somit einer der ältesten Vereine von Andorf.

Vom Denkmal bis zur Badehütte

Die ersten Aufgaben nach der Vereinsgründung waren die Gestaltung des Verschönerungsweges von der Riedkirche zum Bahnhof, die Anlage von Kirchensteigen nach Schörgern und nach Winertsham sowie die Errichtung einer Badehütte an der Pram in der Sportplatzstraße. Nach dem ersten Weltkrieg zeichnete der Verschönerungsverein für die Gestaltung des Kriegerdenkmales bei der Pfarrkirche verantwortlich.

1951 wurden die Markthallen gebaut und das erste Andorfer Volksfest ins Leben gerufen. Seither trugen all diese Volksfeste in den vergangenen 58 Jahren die Handschrift von Holz senior und junior. Das erwirtschaftete Geld floss stets wieder in Liegenschafts- und Grundstücksankäufe, in Verbesserungen der Infrastruktur im VVA-Gelände sowie in vereinseigene Bauwerke wie Jubiläumspark und Vereinshaus.

Großgrundbesitzer in Andorf

17.942 Quadratmeter wertvollster Grund gehören mittlerweile zum VVA-Areal und werden im Zusammenwirken mit der Gemeinde der Allgemeinheit als Parkanlage, als Parkplätze und als Veranstaltungsareal zur Verfügung gestellt. "Ohne einer Nutzung der Volksfestwiese als Parkplätze würde im Zentrum Woche für Woche bei Begräbnissen und Veranstaltungen ein großes Problem entstehen. Diese Nutzung wird es weiterhin ebenso geben wie die Pflege des Jubiläumsparks als Naherholungsbereich, der vor allem von den mobilen Bewohnern des Pflegeheimes gerne angenommen wird", weist Hans Hosner auf die Bedeutung dieser Flächen hin.

Seine Stellvertreterin Waltraud Desch bemüht sich zusätzlich, dass nicht nur im Ort sondern auch in den Ortschaften Akzente zur Verschönerung gesetzt werden. "Zustimmung betroffener Grundeigentümer aus den Ortschaften habe ich stets erhalten, wenn es um die Aufstellung von mittlerweile acht neuen Parkbänken entlang beliebter Wanderwege und Radfahrstrecken ging", freut sich Desch. Ein neues Erscheinungsbild soll nach den Vorstellungen des neuen Teams mit einer Imagebroschüre und mit neuem Logo geschaffen werden. Auch das Vereinshaus soll adaptiert, mit einem Heizungseinbau "ganzjahresfit" gemacht und dann der Öffentlichkeit für private Feiern sowie kleine Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden.

Vorerst gilt aber der volle Elan dem Andorfer Volksfest zu Pfingsten – von 17. bis 21. Mai. Höhepunkte werden eine Oldtimerausstellung, ein Schaukochen mit BTV Köchin Elfriede Schachinger und Lukas Kienbauer, eine regionale Gewerbeausstellung "Besser leben" sowie eine Präsentation vieler Tiere unter dem Titel "im Schweinsgalopp und Gänsemarsch …" sein.

Bevölkerung wird eingebunden

"Nach Pfingsten widmen wir uns wieder intensiver unserem Vereinszweck zur Verschönerung unserer Heimatgemeinde, laden die Bevölkerung zur Einbringung von Ideen ein und hoffen weiterhin auf die Unterstützung seitens der Gemeinde", so der neue Obmann. Gemeinsam mit dem neugewählten Team will er einiges bewegen, von dem möglichst viele aus der Andorfer Bevölkerung etwas haben.

Andorfer Volksfest: Donnerstag, 17. Mai, bis Montag, 21. Mai. www.andorfer-volksfest.at

