Utzenaich beendet lange Durststrecke

Nach 308 Tagen feierte der TSV endlich wieder einen vollen Erfolg und will nun nachlegen

Ein typisches Bild vom Kellerderby in Altheim: Der SKA im Vormarsch, die Sauwald-Veilchen, die auf den vorletzten Platz zurückfielen, am Boden. Bild: Daniel Scharinger

"Endlich ist es so weit", zeigte sich Utzenaichs Sektionsleiter Weibold nach dem ersten Saisonsieg gegen Braunau sichtlich erleichtert. Den letzten vollen Erfolg hatten die Brunninger-Schützlinge am 3. Juni 2017 mit einem 1:0 gegen Ostermiething gefeiert. Die Brunninger-Elf präsentierte sich stark und konnte endlich die Chancen auch in Tore ummünzen und als verdienter Sieger vom Platz gehen. Nach diesem erlösenden Erfolg will der TSV im Heimspiel gegen Sattledt nachlegen.

Keine Punkte beim Trainerdebüt

Die Sauwald-Veilchen gingen im so wichtigen Abstiegsderby gegen Altheim leer aus. Der Trainereffekt blieb somit vorerst noch aus. In Altheim saß nämlich nicht mehr Ernst Kriegner auf dem Trainerbankerl, sondern dessen Co-Trainer Thomas Paminger, der bis Saisonende als Coach einspringt. Dem Esternberger Vorstand fiel diese Personalentscheidung schwer, angesichts der negativen Ergebnisse und der Tabellensituation sah man sich aber gezwungen, eine Veränderung herbeizuführen. "Uns tut dieser Schritt menschlich sehr leid, hat Ernst über zehn Jahre lang sowohl als Trainer, als auch als Spieler alles für diesen Verein gegeben", will sich der Sportliche Leiter Norbert Beham auch auf diesem Wege noch einmal für die gute Zusammenarbeit bedanken und Kriegner für die weitere Zukunft alles Gute wünschen. Am Samstag (16 Uhr) sollen nun endlich wieder Punkte gegen den Abstieg her, auch wenn man mit der Union Pettenbach einen spielstarken Gegner im Heinz Ertl-Stadion zu Gast hat.

"In Summe war das Ergebnis gerecht, wir können mit der Punkteteilung in Mondsee gut leben", zeigte sich Schärdings Trainer Roland Hofpointner mit dem torlosen Unentschieden zufrieden. Die Barockstädter empfangen in der kommenden Runde den mit nur einem Zähler mehr auf Platz vier liegenden FC Braunau. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Spielberichte

Utzenaich – Braunau 2:0 (2:0)

Utzenaich präsentierte sich stark und ging durch Ali Ercan bereits nach neun Minuten in Führung, ehe man auch in weiterer Folge einige hochkarätige Chancen vorfand. Eine davon wusste Saban Muratovic zu verwerten, so ging es mit 2:0 in die Pause. Im zweiten Abschnitt ließen sich die Hausherren etwas fallen und spielten auf Konter. Braunau konnte die kompakten Utzenaicher nicht in Bedrängnis bringen, womit es beim verdienten Heimerfolg blieb.

Altheim – Esternberg 3:0 (1:0)

Beiden Mannschaften war die Verunsicherung zunächst anzumerken, entwickelte sich eine ausgeglichene erste Hälfte mit wenigen Tormöglichkeiten. Altheim ging kurz vor der Pause dennoch in Führung, ehe Esternberg die große Chance auf den Ausgleich liegenließ. Nachdem Berer kurz nach der Pause einen Konter zum 2:0 abschloss, blieben die Gäste vor dem Tor glücklos und trafen nur Aluminium. So waren es wieder die Hausherren, die mit dem 3:0 den Schlusspunkt setzten.

Mondsee – SK Schärding 0:0

Die Schärdinger hatten im ersten Abschnitt wohl etwas zu viel Respekt vor dem Gegner. Mondsee war klar überlegen, blieb aber ohne Torerfolg. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Geschehen. Nun fanden die Barockstädter die konkreteren Torchancen vor. Zu einem Torerfolg kam es aber auch auf deren Seite nicht. So blieb es beim gerechten Unentschieden.



Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema