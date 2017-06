Utzenaich: "In anderen Ligen wären wir Meister"

Schalchen ist der Titel nicht mehr zu nehmen - Utzenaich muss/darf in die Relegation.

In letzter Sekunde gelang Utzenaich (re. Manuel Zeppetzauer) ein Treffer gegen Ostermiething. Der Relegationsplatz ist dem TSV damit sicher. Bild: Furtner

Schalchen steht als Meister fest. Für die Utzenaicher reichen auch 60 Zähler nicht, um den Direktaufstieg zu schaffen. "In zwei anderen Bezirksligen wären wir mit dieser Punktezahl klar Meister", hadert Sektionsleiter Weibold ein wenig mit dem Schicksal. Gleich vier Mannschaften kommen für den TSV als Relegationsgegner in Frage: Neumarkt, Altheim, SK Schärding und FC Braunau. Vor dem letzten Spiel in Rottenbach hat Weibold nur eine Sorge: "Das Wichtigste ist, dass sich niemand verletzt."

Nach der 0:4-Pleite in Ranshofen ist Neuhofen 1b auf fremde Hilfe angewiesen, will man vom Relegationsplatz noch wegkommen. Im alles entscheidenden Match gegen Fix-Absteiger St. Marienkirchen kann Neo-Trainer Friedl seinen zuletzt gesperrten Kapitän Michael Reifeltshammer wieder einsetzen. Fraglich ist dafür der Einsatz von Nico Bauchinger. Die Samaskirchner stellten bereits die Weichen für die kommende Saison, in der Andreas Wimmeder das Traineramt von Leonhard Zeilinger übernehmen wird. Trotz des Abstiegs stellt Sportchef Jabornig dem scheidenden Coach ein gutes Zeugnis aus: "Er war menschlich und fachlich ein Toptrainer, hat maßgeblich zur Entwicklung der jungen Spieler beigetragen."

Für Dorf/Pr. schaut nach dem klaren Erfolg in Eggelsberg die Lage deutlich besser aus. Im Heimspiel gegen Munderfing benötigt die Diesenberger-Elf einen Punkt, damit der Ligaerhalt unter Dach und Fach ist. "Das werden wir schaffen", ist Schriftführer Franz Stoll überzeugt.

Zum Abschied aus der Bezirksliga empfangen die noch immer ungeschlagenen Schalchner das Team aus Münzkirchen. "Einen Punkt wollen wir mitnehmen", ist Berichterstatter Kinzelberger zuversichtlich. Und das nicht ohne Grund: Die letzten drei Aufeinandertreffen endeten jeweils unentschieden.

Der SV Taufkirchen will eine ganz starke Rückrunde mit einem Sieg gegen Eggelsberg standesgemäß abschließen.

Spielberichte

Ranshofen – Neuhofen 1b 4:0 (2:0)

„Das war nicht unser Tag“, fasste Berichterstatter Mühlbacher die Niederlage, welche die Neuhofner wieder auf den Relegationsplatz zurück warf, zusammen. Der SVN verschlief den Start komplett und lag nach elf Minuten 0:2 hinten. Die Gäste versuchten zwar in der zweiten Halbzeit, das Blatt noch einmal zu wenden und drängten auf den Anschlusstreffer, liefen aber dabei in einen Konter, den Ranshofen zur Vorentscheidung nutzte. „Wir mögen scheinbar die einfachen Sachen nicht“, sprach Mühlbacher die Einstellung einiger Spieler an, die trotz der Bedeutung dieses Spiels nicht mit letztem Einsatz bei der Sache waren.

Eggelsberg/Moosd. – Dorf/Pr. 0:4 (0:4)

Nach nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen endlich der langersehnte Befreiungsschlag der Dorfer, die damit einen großen Schritt zum Ligaerhalt machten. Eggelsberg hatte keine einzige richtige Torchance. Dorf bot dagegen eine starke Leistung, nutzte die Möglichkeiten effizient und machte bereits in der 1. Halbzeit alles klar. Die Pramtaler konnten damit den 4:0-Sieg vom Herbst wiederholen.

St. Marienkirchen/S. – Schalchen 1:4 (0:1)

Ein unglücklicher Auftakt für den Fix-Absteiger gegen den „Fast-Meister“: Dem Elfer zum frühen 0:1 ging ein nicht geahndetes Handspiel eines Schalcheners voraus. Als die Oberinnviertler gleich nach Wiederbeginn das 0:2 nachlegten, schien die Begegnung entschieden. Doch Novak machte mit einer herrlichen Direktabnahme aus 30 Metern das Match wieder spannend. Erst in den Schlussminuten machten die Gäste mit einem Doppelschlag alles klar und fixierten damit endgültig nach drei Jahren die Rückkehr in die Landesliga.

Utzenaich – Ostermiething 1:0 (0:0)

Lange sah es nicht danach aus, als sollten sich die Utzenaicher für die erste Saisonniederlage, die ihnen von den Oberinnviertlern im Herbst zugefügt wurde, revanchieren können. Bis zur 92. Minute hielt Ostermiething ein 0:0, ehe Muratovic mit einem Traumfreistoß in den Winkel doch noch Saisonsieg Nummer 17 fixierte. Die Brunninger-Elf hätte die Partie schon frühzeitig entscheiden können, war aber vor dem Tor zu wenig abgeklärt.

Münzkirchen – Taufkirchen/Pr. 3:3 (2:1)

Alles deutete zunächst auf einen klaren Derbysieg für die Münzkirchener hin, die nach 36 Minuten 2:0 führten. Einen fragwürdigen Elfmeter sowie einen Treffer, der stark nach Abseits roch, nutzte Taufkirchen zum überraschenden Ausgleich. Mit einem sehenswerten Freistoß ins Kreuzeck brachte Czar den SVT sogar in Führung. Diese hielt bis zur 90 Minute. Da gelang Mikyska, der nach kurzer Verletzungspause erstmals wieder einsatzfähig war, per Kopf der hochverdiente Ausgleich.

