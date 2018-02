"Unsere Wälder klimafit zu machen, wird zu einer Herausforderung!"

GEINBERG. Hannes Gadermair aus Geinberg neuer Obmann der österreichischen Forstbaumschulen.

Ab sofort leitet Hannes Gadermair die Geschicke des Verbandes österreichischer Forstbaumschulen. Der Forstpflanzenproduzent aus Geinberg wurde zum neuen Obmann gewählt. Der Verband ist stellvertretend für die heimischen Forstpflanzenproduzenten Ansprechpartner der nationalen Interessenvertreter der Land- und Forstwirtschaft.

Mit dem zuständigen Ministerium, dem nachgelagerten Bundesamt für Wald und der Universität für Bodenkultur gibt es laut dem 45-jährigen Innviertler einen besonders engen Erfahrungs- und Wissensaustausch.

"Gerade im Hinblick auf die klimatischen Veränderungen, die bedenkliche Auswirkungen auf die Gesundheit des Waldes haben, wird diese Zusammenarbeit in Zukunft noch intensiver werden", so Gadermair zu den Vorhaben des Verbandes.

Zur aktuellen Situation des Waldes sagt der neue Obmann: "Es wird eine Herausforderung, unsere Wälder klimafit zu machen. Da sind alle an der Forstwirtschaft Beteiligten gefordert, mitzumachen. Angefangen bei den Wissenschaftern und Forschern über Pflanzenproduzenten, Waldbauern und holzverarbeitende Industrie bis hin zu den Freizeitnutzern."Auch der Staat müsse sich überlegen, wie wichtig ihm der Wald samt nachhaltiger Bewirtschaftung ist.

Neben den nationalen Aufgaben kommen auf den HTL-Absolventen, der im Anschluss BWL studiert hat, auch Aufgaben auf europäischer Ebene zu. Als Obmann repräsentiert Hannes Gadermair, der in seiner Heimatgemeinde Geinberg auch Ortsbauernchef ist, die österreichischen Forstpflanzenzüchter im europäischen Verband EFNA.

Gadermair betreibt in zweiter Generation eine Forstbaumschule mit Produktionsstandorten in Geinberg und Mining. Er produziert auf 30 Hektar Pflanzmaterial, Wildsträucher und Christbäume. Bei den Forstpflanzen werden sowohl Laubhölzer als auch Nadelhölzer gezogen. Gadermairs Hauptabsatzgebiet sind Oberösterreich und der Salzburger Flachgau, er hat aber auch Kunden im übrigen Österreich, in Südtirol und in Bayern.

