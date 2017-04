"Unser Turnier soll Werbung für das Tennis sein"

TAISKIRCHEN. 38. Auflage des traditionellen Innviertler Head Cups in Taiskirchen – Finalspiele am Staatsfeiertag.

Lokalmatador Markus Hubinger (UTC Taiskirchen) zählt zum erweiterten Kreis der Favoriten beim 38. Innviertler Head Cup Bild: Franz Kaufmann

Max Radlinger hieß der Sieger bei der ersten Auflage des Taiskirchner Tennisturniers. Das war im Jahre 1980. Heuer lädt der UTC Taiskirchen vom 20. April bis 1. Mai zur bereits 38. Auflage des Innviertler Head Cups. Auf den Sieger des Herrenbewerbes warten 300 Euro, die Siegerin erhält 150 Euro.

Seit mehreren Jahren erlebe das Turnier wieder einen großen Aufschwung. "Das Starterfeld wird kontinuierlich größer. Der Damenbewerb existiert jetzt fünf Jahre und hat sich sehr gut etabliert", sagt Turnierleiter Johannes Rebhann im OÖN-Gespräch. Im vergangenen Jahr wurden genau 101 Matches auf den Tennislanlagen in Taiskirchen und Dorf an der Pram ausgetragen, 47 Herren und 18 Damen nahmen beim Head Cup teil.

"Die Teilnehmer des Taiskirchner Tennisturniers kommen vor allem wegen der familiären Atmosphäre immer wieder gerne zu uns. Das Turnier ist außerdem eine perfekte Vorbereitung für die Mannschaftsmeisterschaft. In all den Jahren haben sich Freundschaften entwickelt und viele Spieler kommen jedes Jahr zu uns", sagt Rebhann und fügt hinzu: "Unser Turnier soll Werbung für das Tennis sein." Die Finalspiele gehen am Montag, 1. Mai, über die Bühne. Am darauffolgenden Samstag beginnt die Meisterschaftssaison der allgemeinen Klassen.

Anmeldungen für die Bewerbe Herren-Einzel, Damen-Einzel und Herren-Doppel bis 15. April bei Hannes Rebhann (0664/6262742, hannes.rebhann@gmx.at). Gespielt wird auf den Anlagen in Taiskirchen und Dorf an der Pram.

