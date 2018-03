Unfalllenker ohne Führerschein und mit 1,64 Promille unterwegs

ACH-HOCHBURG. Mit 1,64 Promille Alkohol im Blut und ohne Führerschein fuhr ein 19-jähriger Arbeiter aus Polen in der Nacht auf Sonntag auf der Weilhart- Landesstraße L 501 Richtung Braunau am Inn.

Im Gemeindegebiet von Ach-Hochburg kam er in einer unübersichtlichen starken Linkskurve nach rechts auf das Bankett und durchbrach die dortige Leitplanke. Anschließend kam er mit seinem Pkw quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Der Wagen verkeilte sich in der Leitplanke und verhinderte so den Absturz des Wagens über die circa drei Meter hohe Böschung.

Dabei bohrte sich ein etwa vier Meter langer Teil der Leitplanke auf der rechten Seite des Fahrzeuges durch den Fahrgastraum, direkt durch den Beifahrersitz bis hin zum Kofferraum.

Der 19-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung Riedersbach mit dieser in das Krankenhaus Braunau am Inn verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

Die Lenkberechtigung wurde dem 19-Jährigen eigenen Angaben zufolge vor einem Jahr in Polen entzogen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema