Unfalllenker hatte knapp zwei Promille Alkohol im Blut

SANKT RADEGUND. Mit seinem Pkw überschlagen hat sich ein betrunkener Autofahrer am Samstagabend in St. Radegund.

Bild: Wolfgang Spitzbart

Ein 31-Jähriger aus Hochburg-Ach fuhr mit seinem Pkw am Samstag kurz vor Mitternacht auf der L1004 Richtung Sankt Radegund. In der Ortschaft Eichbichl kam das Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn Wiese ab. Nach etwa 35 Metern kippte der Pkw auf der angrenzenden Wiese um und blieb auf dem Dach liegen.

Der 31-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Eine Autolenkerin bemerkte den Unfall und verständigte die Rettungskräfte. Der 31-Jährige wurde in das LKH Salzburg gebracht. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,96 Promille.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema