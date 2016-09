Umstrittenes Schießzentrum soll viel zu groß sein

Der Bürgermeister hofft auf einen Konsens! So stielt sich der aus der Affäre! Wie feig ist das denn? Buckeln vor den Landesfürsten und davonlaufen wenn es in der Gemeinde Ärger gibt. Ich würde ihm raten, den Leuten nicht weiter in die Augen zu schauen, es sei denn, er hat Mut und tritt dem Verein energisch entgegen! Was ist dem Bürgermeister und dem Gemeinderat nun wichtiger? Zufriedene Gemeindebürger oder ein fremder Schützenverein, der nur Lärm verursacht und der Gemeinde null bringt.

Also Herr Bürgermeister, mein Vorschlag wäre: Nicht einfach nur ÖVP hörig sein und Landwirte streicheln, sondern mal auf das Herz horchen und Engagement zeigen. Es gibt noch andere Bürger in Lohnsburg. Nur freundlich aus der Gemeindezeitung lachen ist nicht das, was den Leuten hilft.