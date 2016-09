Umstrittenes Schießzentrum soll um fast 3000 Quadratmeter zu groß sein

LOHNSBURG / LOCHEN. Morgen befasst sich Lohnsburger Gemeinderat mit dem von Anrainern bekämpften Projekt.

Stein des Anstoßes: die Schießanlage in Lohnsburg. Bild: privat/Streif

"Der Lärm ist kaum auszuhalten", sagte Peter Wakolbinger im Juli im OÖN-Gespräch. Zahlreiche Anrainer, vor allem aus den Ortschaften Stelzen (Lohnsburg) und Kohleck (Waldzell), wehren sich gegen die neue Schießanlage beim Skirollerzentrum in Lohnsburg. Insbesondere die Schießzeiten – Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr – dröhnen den Anrainern in den Ohren.

Zu einer Annäherung zwischen den Anrainern und dem Union-Sport-Schützen-Club Lochen (USSC Lochen) dürfte es in den vergangenen beiden Monaten jedenfalls nicht gekommen sein.

Im Gegenteil: Der Konflikt bekam sogar neue Nahrung. Laut Rieds Bezirkshauptmann Franz Pumberger soll die Schießanlage um nahezu 3000 Quadratmeter zu groß gebaut worden sein. "Die Bezirkshauptmannschaft hat das bei einem Lokalaugenschein im August festgestellt", so der Behördenchef im OÖN-Gespräch.

Für diese Fläche benötige die Gemeinde Lohnsburg nun eine Umwidmung. Ob eine Erweiterung der Sonderwidmung "Schießstätte" möglich ist, wird sich demnächst weisen.

Keine leichte Situation für die Gemeinde Lohnsburg. Immerhin wurden für die Erweiterung und Modernisierung des "Skirollerzentrums Lohnsburg" rund 260.000 Euro aufgewendet. Der Großteil davon kam von der öffentlichen Hand.

Gemeinderat diskutiert

Morgen, Donnerstag, befasst sich der Lohnsburger Gemeinderat mit einer Anfrage der Rechtsanwältin Sylvia Schrattenecker, in der es um den Schießplatz geht.

Laut Bezirkshauptmann Franz Pumberger habe es in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche Anzeigen wegen Lärmbelästigung bei der Behörde gegeben. Man verfolge mit großem Interesse das weitere Vorgehen der Gemeinde, so Pumberger, der auch den USSC Lochen in die Pflicht nimmt: "Der Verein ist meiner Meinung nach gefordert, sich Gedanken über eine zeitliche Beschränkung der Schießzeiten zu machen."

Grundsätzlich sei eine Bewilligung für eine Schießstätte so etwas wie ein "grauer Bereich". Es gebe, obwohl das in Österreich nur schwer vorstellbar sei, kein eigenes Gesetz dafür, so Rieds Bezirkshauptmann.

Konsens eher unwahrscheinlich

Lohnsburgs Bürgermeister Max Mayer (VP) räumte im Juli gegenüber den OÖN ein, keine Freude mit der derzeitigen Lösung zu haben. Er hoffe auf einen Konsens zwischen den Schützen und den Anrainern – was aus heutiger Sicht aber nicht sehr wahrscheinlich ist.

