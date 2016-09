Über das Leben der Flüchtlinge im Innviertel

RIED. Die Caritas richtet am "Langen Tag der Flucht" eine Veranstaltung im Kapuzinerkloster aus.

Es besteht die Gelegenheit, mit Flüchtlingen ins Gespräch zu kommen. Bild: (Caritas)

Afghanisches Brot backen, sich von afrikanischen Frauen zeigen lassen, wie man landestypische Zöpfe flechtet, oder arabische Schriftzeichen lernen. Am "Langen Tag der Flucht", der am Freitag, 30. September, österreichweit stattfindet, ist all dies möglich. An diesem Tag lädt die Caritas-Flüchtlingshilfe unter dem Titel "INNtegration" zu einem multikulturellen Nachmittag in die Flüchtlingsunterkunft im Kapuzinerkloster Ried ein. Den Auftakt zu der Veranstaltung bildet um 15 Uhr eine Messe in der Kapuzinerkirche. Anschließend können sich die Besucher am Klostergelände, das als Flüchtlingsunterkunft dient, über die Themen Flucht und Asyl informieren. Dabei bieten sich jede Menge Gelegenheiten, mit Menschen aus anderen Ländern ins Gespräch zu kommen.

Die Veranstaltung "INNtegration – Flüchtlinge im Innviertel", findet am Freitag, 30. September, von 15 bis 19 Uhr im Kapuzinerkloster Ried, Kapuzinerberg 15, statt.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar (30) · 29.09.2016 07:25 Uhr von paschij· 29.09.2016 07:25 Uhr Ist doch eine super Gelegenheit, dass sich im nun BLAU eingefärbten Innviertel viele Blaue einmal konkret - so von Angesicht zu Angesicht- informieren können.

Andernfalls müssen sie immer weiter nur von Gerüchten leben.

Wäre doch auch was für den Kandidaten Hofer... Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 / 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema