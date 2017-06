UTC-Fischer-Ried-Damen schaffen Aufstieg in erste Tennis-Bundesliga

RIED. Die Innviertlerinnen holten sechs Siege aus sieben Begegnungen.

So sehen Siegerinnen aus: Natalia Oravcova, Martina Pötzlberger, Stefanie Baumgartner, Mannschaftsführerin Johanna Reiter, Sophie Mayr-Stockinger, Alia Lex, Tina Reiter und Luzia Obermeier vom UTC Fischer Ried. Bild: Kaufmann

Toller Erfolg für die Tennis-Damen des UTC Ried: Durch den zweiten Platz in der zweiten Tennis-Bundesliga schaffte das Team von Mannschaftsführerin Johanna Reiter erstmals den Aufstieg in die erste Bundesliga – die höchste Spielklasse Österreichs.

Nach der knappen 3:4-Niederlage Ende Mai daheim gegen Meister Klosterneuburg legten die Riederinnen ein sensationelles Saison-Finish mit drei klaren Siegen hin. In der letzten Runde gastierte der UTC Ried am vergangenen Samstag in Mödling. Stefanie Baumgartner, Martina Pötzlberger, Tina Reiter, Sophie Mayr-Stockinger und Luzia Obermeier siegten souverän mit 5:2. Zudem waren in der Aufstiegssaison noch die Spielerinnen Natalia Oravcova und das große bayerische Talent Alia Lex (14) im Einsatz.

"Dass wir ganz vorne mitspielen werden, hätte ich vor der Saison nicht gedacht, aber umso mehr freuen wir uns über diesen Erfolg", sagt UTC-Ried-Sportwart Florian Reiter im OÖN-Gespräch. In der Saison 2018 ist Ried somit in zwei Ballsportarten in der 1. Bundesliga vertreten – im Tennis und im Volleyball. 2018 wollen auch die Kicker der SV Ried wieder im Konzert der Großen mitspielen.

