Überzeugungsarbeit an der Haustür für Glasfasernetz

SIGHARTING. Zukunftsinvestition: Gemeinde Sigharting engagiert sich aktiv für flächendeckenden Ausbau und gewährt Anschlussförderung.

Bild: vowe

Bereits im Dezember 2017 hat die Energie AG den Zuschlag bekommen, das Glasfasernetz in Sigharting auszubauen. Nach einer Informationsveranstaltung im April für die gesamte Gemeindebevölkerung und der Einrichtung eines Arbeitskreises geht es nun in die entscheidende Phase des Projekts. Die freiwilligen Mitglieder des Arbeitskreises werden die rund 250 Haushalte, die im Ausbaugebiet liegen, besuchen und sie mit Informationen rund um den Breitbandausbau versorgen.

"Wir brauchen jetzt ausreichend Unterstützung aus der Bevölkerung, damit der flächendeckende Ausbau rasch starten kann", so die Arbeitskreisleiterin Martina Schlöglmann. "Wir haben die Chance, dass rund 85 Prozent unseres Gemeindegebiets mit schnellem Internet versorgt werden können. Für Ortschaften, die zurzeit noch nicht im Ausbauplan vorgesehen sind, suchen wir weitere Gespräche mit der Energie AG bzw. mit der Fiber Service des Landes OÖ", erklärt Bürgermeister Alois Selker, dem dieses Zukunftsprojekt sehr am Herzen liegt.

Zuschuss von Gemeinde

Wie wichtig der Kommune Sigharting der Glasfaserausbau ist, zeigt auch die Anschlussförderung, die vom Gemeinderat beschlossen wurde. So erhalten alle Haushalte, die bis 30. September dieses Jahres den Vertrag mit der Energie AG bzw. die Interessensbekundung unterschrieben haben, eine Förderung ihres FTTH Anschlusses in der Höhe von 50 Euro. "Infrastruktur ist wichtig, gerade in ländlichen Gemeinden trägt sie maßgeblich zur Wettbewerbsfähigkeit bei. Glasfaserleitungen sind die Straßen des 21. Jahrhunderts. Sie ermöglichen unbegrenzten Datenaustausch und werden unser Leben in der Zukunft maßgeblich beeinflussen", sind sich alle Mitglieder des Arbeitskreises einig.

Wichtig für Betriebe

"Der Breitbandausbau ist sehr wichtig für mich, sowohl als Unternehmer als auch Landwirt. Ich habe zuhause so einen schlechten Handyempfang, dass ich nur an gewissen Punkten telefonieren kann", erklärt "Pramoleum"-Chef Alois Selker, der gemeinsam mit seiner Frau außerhalb des Ortszentrums einen landwirtschaftlichen Betrieb hat. Internetbasierte Arbeit funktioniere daher derzeit sehr schlecht. "Daher müssen wir oft in die Firmen ins Sighartinger Ortszentrum fahren, damit wir zum Beispiel Belege ausdrucken können", so der "Pramoleum"-Bauer. Homeoffice wäre somit gar nicht möglich. "Jedoch ist internetbasierte Arbeit zukünftig unerlässlich. Wir brauchen daher Glasfaser am Land – und nicht nur in den Ortszentren sondern auch in den Randgebieten – um zukünftig mithalten zu können."

Neu: Land OÖ fördert schnelles Internet für Landwirtschaftsbetriebe

Noch immer gibt es im ländlichen Raum gar kein oder nur sehr langsames Internet. Deshalb will das Land Oberösterreich das Breitbandangebot weiter ausbauen. Ein neues Förderprogramm unterstützt besonders landwirtschaftliche Betriebe.

Der Wunsch nach Digitalisierung sei oft da, die Voraussetzungen dafür aber oft nicht, so der zuständige Agrarlandesrat Max Hiegelsberger. Zwar wollen Landwirte den digitalen Wandel genauso vollziehen – das Internet ist aber in manchen Gegenden Oberösterreichs zu langsam. Jeder vierte Landwirt muss sogar vor die Haustüre gehen, um telefonieren zu können.

Jeder Zehnte hat nur Glasfaser

Nur zwölf Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in OÖ haben laut einer aktuellen Studie Glasfaser – also besonders schnelles – Internet. Deshalb bietet das Land OÖ jetzt eine neue Förderung an: Selbstständige und Landwirte werden in den nächsten zwei Jahren bei der Anschaffung eines neuen Internetanschlusses mit bis zu 2.000 Euro unterstützt. Ein ähnliches Förderprogramm gibt es schon für Klein- und Mittelbetriebe, das gut angenommen werde, so Wirtschaftslandesrat Strugl (VP): „Das hilft nicht nur der IT-Branche. Das kann genauso der Baumeister sein, der seine Pläne digital erstellt und verschickt.“ 410 Projekte wurden bisher so mitfinanziert.

Bis 2022 soll schnelles Internet flächendeckend in OÖ angeboten werden, so das Ziel des Landes. Bis zu 20 Millionen Euro werden laut Strugl dafür noch investiert.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema